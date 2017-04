Expertos abordarán os recargos de prestaciones á Seguridade Social e os accidentes de traballo nunha xornada en Vigo

Este luns, 24 de abril, en sesión vespertina, Fundación Inade convocou a súa tribuna de 'Foro Inade' en Vigo, cunha xornada dedicada á análise dos accidentes de traballo e o recargo de prestaciones á Seguridade Social.

Ademais, tamén se organizará unha sesión de 'Diálogos 2020' pola mañá con esta mesma temática. Segundo informa Fundación Inade, trátase dunha ocasión especial, porque será a primeira coa que a Cátedra Fundación Inade-UDC, que organiza esta última actividade, abra o seu programa de accións na cidade olívica.

O obxectivo, segundo sinalou, "é ampliar a área de influencia da Cátedra para chegar tamén ao tecido produtivo do sur de Galicia, logrando así avanzar no seu obxectivo de difundir a cultura aseguradora entre a sociedade".

Nesta ocasión, os ponentes serán Ricardo Ron Latas, maxistrado da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG); Santiago Martín Gil, senior advisor en HDI GLOBAL e director do Boletín 'RC e Seguro' que edita Inese e José Antonio Muñoz Villarreal, director do despacho Muñoz Arribas Avogados.

CUESTIÓN CRAVE

Durante ambas xornadas profundarase, segundo engade a organización, nunha "cuestión chave" para as empresas na actualidade en relación a cando se produce un accidente ou enfermidade profesional como consecuencia directa do incumplimento por parte do empresario das súas obrigacións en materia de prevención de riscos laborais, "este incurre en diferentes responsabilidades nos ámbitos administrativo, penal e civil, polos danos e prexuízos que poden derivarse de devandito incumplimiento".

As cuantías económicas da responsabilidade administrativa son compatibles coas indemnizacións polos danos e prexuízos causados, segundo engade.

Mediante a intervención dos ponentes analizarase, segundo destaca Fundación Inade, a "correcta xestión deste risco dentro das empresas e as solucións que aporta o seguro de Responsabilidade Civil patronal".

Cando existe relación de causalidad entre a lesión e o incumplimiento empresarial, "aumentaranse todas as prestaciones económicas entre un 30 e un 50 por cento, segundo o grado da falta", segundo sinala a organización, polo que os invitados a este foro tamén reflexionarán sobre si este recargo de prestaciones á Seguridade Social "pode ser ou non transferido á industria aseguradora".