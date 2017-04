Extinguidos dous incendios forestais rexistrados en Ourol e Quiroga (Lugo)

Os dous incendios forestais rexistrados nas localidades luguesas de Ourol e Quiroga quedaron extinguidos tras queimas 35 e 170 hectáreas, respectivamente.

O incendio de Ourol iniciouse ás 15,32 horas do domingo na parroquia de Sisto e quedou extinguido tras afectar a unha superficie de 35 hectáreas de monte raso, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Mentres, ás 13,33 horas do sábado iniciouse un lume forestal na parroquia de Outeiro do municipio de Quiroga que, tras quedar controlado ás 16,23 horas do domingo, foi extinguido. Neste caso arderon 170 hectáreas de monte raso.