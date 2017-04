A saída de vía dun vehículo en Coristanco (A Coruña) sáldase cunha persoa trasladada a un hospital

Dúas persoas resultaron feridas de diversa consideración, pero soamente unha foi trasladada polo 061 a un centro hospitalario, despois de saírse da vía cando circulaban pola estrada DP-2904 ao seu paso polo termo municipal de Coristanco (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, ás 4,50 horas deste luns Urxencias Sanitarias informou dunha saída de vía á altura do lugar de Rabadeira, en Coristanco.

Tras iso, o 112 pasou aviso aos Bombeiros de Carballo e á Guardia Civil de Tráfico. Tamén, informouse os membros do GES de Ponteceso e de Protección Civil de Ponteceso.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que finalmente levou ao Hospital A Coruña a un home, M.L.B., de 40 anos, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.

Por outra banda, un condutor resultou ileso tras saírse da vía co vehículo que conducía sobre as 4,30 horas deste luns á altura do punto quilométrico 37 da AC-305, en Ribeira.

Foi o mesmo condutor quen chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que, ao saírse da calzada, o coche atravesou unha zona de labradío e caeu nunha obra. Ademais, as portas do vehículo non abrían e non podía saír.

Por iso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso a Bombeiros, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil.

Os axentes da Policía Local cando chegaron ao momento comprobaron que, debido ao impacto, había resultado danado un poste de iluminación pública, polo que tamén se requiriu a presenza do persoal de mantemento da estrada e da empresa subministradora de electricidade.