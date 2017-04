(AM) Activo un incendio forestal en Sober (Lugo) que afecta a unhas 100 hectáreas

Un incendio forestal permanece activo na mañá deste luns no termo municipal de Sober (Lugo) que afecta a unhas 100 hectáreas, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Este lume comezou ás 17,50 horas do domingo na parroquia de Anllo, en Sober, e afecta a unhas 100 hectáreas e monte arborado, segundo concretou Medio Rural.

No seu control levan traballado seis axentes, 12 brigadas, nove motombas, tres pas e cinco helicópteros, segundo os datos de Medio Rural.

Ademais, desde as 10,10 horas do domingo segue controlado o incendio que comezou ás 2,01 horas do sábado con catro focos simultáneos na parroquia de Vilarello no municipio lucense de Cervantes.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada en 95 hectáreas, das cales 90 son de arborado e cinco de raso. Nos traballos de extinción participan 19 axentes, 26 brigadas, 18 motobombas, unha pa, catro helicópteros e un avión.

Ademais, na provincia de Ourense está controlado un lume na parroquia de Montes, no termo municipal de Cualedro, que afecta unha superficie provisional de 20,4 hectáreas de monte raso.

EXTINGUIDOS

Mentres, os dous incendios forestais rexistrados nas localidades luguesas de Ourol e Quiroga quedaron extinguidos tras queimar 35 e 170 hectáreas, respectivamente.

O incendio de Ourol iniciouse ás 15,32 horas do domingo na parroquia de Sisto e quedou extinguido ás 5,00 horas deste luns tras afectar a unha superficie de 35 hectáreas de monte raso.

E ás 13,33 horas do sábado iniciouse un lume forestal na parroquia de Outeiro do municipio de Quiroga que, tras quedar controlado ás 16,23 horas do domingo, foi extinguido ás 00,01 horas deste luns. Neste caso arderon 170 hectáreas de monte raso.