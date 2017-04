A facturación da industria en Galicia en febreiro cae un 0,6%, aínda que os pedidos crecen un 12,6%

A cifra de negocios da industria caeu un 0,6% o pasado mes de febreiro en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que as entradas de pedidos creceron un 12,6% en taxa interanual, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Traballador da industria | Fonte: Europa Press

De media do que vai de ano, a facturación da industria galega acumula un incremento do 6%, mentres que a entrada de pedidos rexistra unha alza do 17,3% de media do que vai de 2017.

A nivel nacional, a cifra de negocios da industria aumentou un 4,9% o pasado mes de febreiro respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que as entradas de pedidos do sector avanzaron un 5,1%.

Co dato de febreiro, a facturación da industria encadea catro meses consecutivos de alzas interanuais, aínda que a taxa rexistrada no segundo mes do ano é 8,2 puntos inferior á de xaneiro, cando o sector incrementou as súas vendas un 13,1%, o seu mellor resultado en once anos.

Pola súa banda, os pedidos rexistraron en febreiro o seu segundo aumento interanual consecutivo, aínda que a un ritmo 6,6 puntos inferior ao de xaneiro.

Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria incrementouse un 8,6% o pasado mes de febreiro en taxa interanual, cifra 1,4 puntos superior á de xaneiro e a máis elevada desde febreiro de 2011, mentres que os pedidos do sector creceron un 7,6%, taxa 1,3 puntos superior á de xaneiro e a máis alta desde abril de 2011.

MENSUAL

En termos mensuais (febreiro sobre xaneiro) e excluíndo a estacionalidade e o efecto calendario, a facturación da industria avanzou un 0,9%, fronte ao retroceso do 0,4% do mesmo mes de 2016 e o estancamento sufrido o mes anterior.

Pola súa banda, as entradas de pedidos progresaron un 1,1% en febreiro respecto ao mes anterior, fronte ao ascenso mensual do 1,9% que experimentaron en xaneiro e a caída do 0,1% dun ano antes.