A vista de apelación do crime de Narón celebrarase este martes no TSXG na Coruña

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebra este martes 25 de abril na Coruña, concretamente ás 11,00 horas, a vista de apelación do crime de Narón.

Segundo indicou o TSXG nun comunicado, o presidente do Tribunal do Xurado, que considerou culpable de asasinato ao home acusado de acabar coa vida da súa muller en decembro de 2015 en Narón (A Coruña), impúxolle unha condena de 20 anos de prisión, pena solicitada tanto pola acusación particular, exercida polo fillo da vítima, como pola popular, exercida pola Xunta.

De conformidade co veredicto do xurado, a sentenza considera probado que o acusado, quen padecía ludopatía, agrediu á súa esposa seguindo un plan premeditado cando a muller se atopaba sentada na cama.

En concreto, explica a sentenza, propinoulle "golpes violentos na cara" desde atrás e, tras aparvala, "deulle diversos cortes cun coitelo moi afiado", o que lle provocou a morte.

Segundo consta na resolución, tras o crime, o acusado "desordenó a habitación contigua ao dormitorio e colleu nela algunhas xoias que gardou baixo unha alfombra do seu vehículo para simular un roubo".

O maxistrado tivo en conta á hora de fixar a pena, a circunstancia agravante de parentesco. Ademais, intégrase este asasinato, indica, "na chamada violencia de xénero, circunstancia de extraordinaria gravidade".