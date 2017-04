Luar na Lubre pechará o Benagalbón Folk Festival cun concerto gratuíto no centro provincial MVA, en Málaga

O grupo galego de música celta Luar na Lubre porá o broche de ouro ao Benagalbón Folk Festival no centro cultural provincial María Vitoria Atencia (MVA) de rúa Ollerías 34, como fin de festa á primeira edición deste evento musical que reunirá os días 28 e 29 de abril a figuras de primeiro nivel do folclore nacional en Benagalbón, núcleo poboacional do municipio malagueño Rincón de la Victoria, onde ofrecerán clases maxistrais e actuacións en directo.

Cartel benagalbón folk fest deputación luar na lubre | Fonte: Europa Press

O estudo dos xéneros e as características das distintas músicas folclóricas españolas será o obxecto desta cita. Así, reunirá a músicos e afeccionados para o debate, aprendizaxe e goce deste estilo musical vinculado ao centro de Estudos do Folclore e das Artes Escénicas de Benagalbón, epicentro de festival, que espera converterse nun referente a nivel nacional con actividades deste calado.

Desta forma, o centro de Benagalbón contará con actuacións do recoñecido músico e investigador Eliseo Parra coa formación Eliseo Parra Trío, de Castela e León e Madrid, o venres 28 ás 21.00 horas; de Lombarda (Granada), como difusora da música tradicional andaluza e da Alpujarra o sábado 29 de abril ás 12.30 horas.

Así mesmo, a banda galega de referencia en canto a música celta no noso país, Luar na Lubre, serán os encargados de pechar as actuacións musicais o sábado ás 21.30 horas no Centro Cultural Provincial MVA. Todos os concertos son con invitación que han de recollerse en despacho de billetes dúas horas antes de cada espectáculo.

O festival acollerá tamén clases maxistrais por parte de Eliseo Parra e Xavi Lozano, sobre os utensilios cotiáns en España como instrumentos o sábado 29 ás 10.00 horas; charla-concerto de Germán Díaz sobre a Zanfoña na Península Ibérica, o sábado ás 17.00 horas; e o coloquio sobre a situación actual do folk o venres 28 ás 19.15 horas por parte do director de Discópolis de Radio 3, José Miguel López, e do xornalista cultural en Canle Sur, Jesús Barroso. Todas as prazas para as clases están cubertas, segundo informou a Deputación de Málaga nun comunicado.