Máis de 30 editoriais españolas participarán na Feira Internacional do Libro de Buenos Aires

Máis de 30 editoriais españolas tomarán parte da 43ª edición da Feira Internacional do Libro de Buenos Aires, que se inaugurará o 25 de abril e manterá as súas portas abertas ata o 14 de maio.

Posto, libros, libro, libreiros, lector, lectores, libreiro, lectura | Fonte: Europa Press

A feira, que se celebra no Predio 'La Rural', situado na Praza de Italia, conta cun apartado exclusivo para profesionais o tres primeiros días, nos que se concentrará a actividade das empresas españolas presentes na feira.

Organizada pola Fundación El Libro, a Feira do Libro de Buenos Aires constitúe unha plataforma para analizar o futuro do libro en Iberoamérica. Cada ano máis de 10.000 protagonistas do mundo editorial participan das Xornadas Profesionais, conformando un espazo de intercambio entre todos os actores da industria.

A Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) encabeza a delegación española e disporá dunha caseta no que 21 editoriais españolas mostrarán as súas novidades. Así mesmo, outras institucións españolas disporán de espazos propios dentro da Feira, entre elas a Xunta de Galicia.

Ademais, oito editoriais españolas foron convidadas pola feira para participar nas súas xornadas profesionais. A elas tamén se sumarán as 21 empresas que participan nunha misión comercial por Sudamérica e que aproveitarán a celebración da Feira de Buenos Aires para establecer novas relacións en Arxentina. Estas editoriais celebrarán unha xornada profesional titulada 'Bibliodiversidad nas Editoriais Independentes Españolas'.

Segundo o Informe de Comercio Exterior do Libro 2015, o sector editorial exportou a Iberoamérica libros e fascículos por valor de 299 millóns de euros e un total de 70,9 millóns de exemplares. Arxentina converteuse no segundo mercado iberoamericano tras México con 2,64 millóns de exemplares recibidos polos que se facturaron 15,5 millóns de euros.

LIBROS MÁIS DEMANDADOS

Os libros españois máis demandados en Arxentina corresponden ás categorías de Científico-Técnicos (2,29 millóns de euros), Literatura Infantil e Xuvenil (1,68 millóns de euros), e libros de texto (1,04 millóns de euros).

Actualmente, a industria das editoriais move preto de 3.000 millóns de euros ao ano, dando emprego directo e indirectamente a máis de 30.000 persoas en España. As 840 empresas agrupadas na FGEE representan preto do 95% da facturación do sector. No ámbito exterior, o sector do libro español exportou en 2015 libros por un importe de 552 millóns de euros.