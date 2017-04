O secretario xeral da Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco-Cecopesca), Juan Manuel Vieites, reparou en que as eleccións presidenciais francesas producen "moita incerteza" no sector conserveiro español, xa que Francia é "o segundo mercado de importancia en exportación".

O secretario xeral de Anfaco-Cecopesca | Fonte: Europa Press

Neste marco, acerca dos dous candidatos que pasan á segunda volta, puxo en valor o "programa europeísta e xeneroso coa empresa" do líder do movemento En marche!, Emmanuel Macron, "fronte a un proteccionismo de guerra contra a inmigración" da dirixente do Frente Nacional, Marine Le Pen.

Así, destacou que Macron "conta con sólidos apoios nas finanzas, na empresa e a nivel internacional; e garante a continuidade da situación europea", mentres que Le Pen "é a extrema dereita, que se integra nunha paisaxe que realmente pode prexudicar moito o que é a construción europea e o que son os valores, os códigos e os estilos de vida".

Nunha entrevista na Radio Galega, recollida por Europa Press, Vieites trasladou a súa preocupación polo ascenso da ultradereita en Francia, xa que, insistiu en que para o sector conserveiro "é fundamental o mercado francés". En concreto, indicou que en 2016 España e Francia comercializaron 122.000 toneladas de produtos pesqueiros, dos que un 50% eran de Galicia.

En relación a iso, explicou que o contexto actual "significa que para -a conserveira- existe moita incerteza". "Hai que esperar ao 7 de maio a ver os franceses que deciden. Agora temos unha situación complexa que pode producir distorsión no comercio de España e Galicia no sector conserveiro", recalcou, antes de lembrar o 'Brexit' en Reino Unido.