A plataforma Queremos Galego, entidade que aglutina a decenas de entidades que traballan na defensa e promoción do idioma, convocou unha nova marcha para o próximo 17 de maio que percorrerá as rúas de Santiago de Compostela.

"Unha gran manifestación de unidade" ese é o obxectivo dos organizadores da iniciativa, coa que buscan a implicación dos principais sectores que actúan día a día para salvagardar os dereitos lingüísticos dos cidadáns.

Precisamente, a lema escollido para a xa tradicional manifestación do 17 de maio, 'O Galego sen límites', pretende visibilizar esa implicación cada vez maior a favor da lingua, ademais de "evidenciar a cantidade de obstáculos" que experimenta calquera cidadán que aspire a "vivir en galego con normalidade".

Marcos Maceira, presidente da Mesa e portavoz da plataforma, destacou en rolda de prensa que "cada vez hai máis mobilización social" en defensa do idioma, e que "hai sectores moito máis amplos" que se implican nesta tarefa.

Unha situación que se produce en paralelo ao "apartheid lingüístico" que padece a comunidade, segundo Maceira, a través da "exclusión sistemática" do idioma en distintos ámbitos, como a propia administración.

En concreto, referiuse a que a propia normativa, como a lei de Transparencia, "obriga a institucións galeguizadas como os concellos a publicar documentación en castelán".

A "DIGNIDADE" DO POBO

No sistema educativo, por outra banda, prodúcese o "cóctel explosivo" do decreto do plurilingüismo, "que xa limitaba o uso do galego", coa propia Lomce, que rebaixa "aínda máis" o peso do idioma nos centros.

"Hai unha reacción social favorable á lingua pero non un acompañamento por parte do Goberno", matizou o portavoz da Mesa, que esixiu que "a dignidade do pobo galego demostrada na defensa da lingua" plásmese nunha acción de impulso desde a Xunta de Galicia.

"Con todo isto", engadiu, Queremos Galego busca que o 17 de maio acolla de novo "unha gran manifestación de unidade" que percorra as rúas da capital galega.