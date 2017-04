Sergas rexistra 5.791 inscricións para a lista de selección temporal de persoal estatutario de xestión e servizos

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) rexistrou 5.791 inscricións para as listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de xestión e servizos.

Segundo informa a Consellería de Sanidade, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica na súa edición deste luns o anuncio polo que se dá publicidade á relación provisional de admitidos e excluídos e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de calefactor, condutor, electricista, fontaneiro, mecánico e persoal de servizo xerais.

Sanidade indicou que se xeraron 5.791 inscricións, sumando as do anterior proceso e as novas. A categoría con maior número de solicitudes é a de persoal de servizo xerais, con 4.564 inscricións. O 17,39 por cento foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación do anterior proceso.

Pola súa banda, resaltaron excluídas do proceso o 0,79 por cento das solicitudes de participación, segundo concretou a Consellería de Sanidade nun comunicado de prensa.

A lista provisional de admitidos e excluídos, coa asignación aos primeiros da puntuación provisional e o número de orde conseguida, atópase publicada na web do Sergas.

Agora ábrese un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao día da publicación, para que as persoas interesadas poidan formular as alegacións que estimen oportunas con relación á súa inadmisión e aos resultados obtidos na baremación provisional, cuxa estimación ou non, incluirase na resolución pola que se publiquen as listas definitivas, que determinará a data de entrada en vigor desas listas.