A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lamentou o "ascenso alarmante" das "posicións de extrema dereita" na primeira volta das eleccións presidenciais francesas, uns comicios nos que, como indicou, "hai unha caída dos partidos clásicos".

A líder do BNG, Ana Pontón, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Ana Pontón, considerou que esta cita coas urnas francesas tamén debuxa "un panorama no que importantes segmentos sociais cuestionan as políticas da Unión Europea" que provocaron "un incremento da exclusión, da pobreza e que pecharon as portas de Europa a miles de refuxiados que fuxían das guerras".

Por iso, a líder do Bloque asegurou que o resultado desta primeira volta das eleccións presidenciais francesas, que arroxaron un duelo entre o centro europeísta Emmanuel Macron e a candidata da extrema dereita eurófoba Marine Le Pen, fai "aumentar" a "incerteza" sobre o que vai pasar nos próximos tempos na Unión Europea (UE).

Neste contexto, Ana Pontón apostou por "abrir con valentía un debate" sobre o futuro da UE. "Sempre fomos moi críticos con este modelo de Unión Europea ao servizo do gran capital", lembrou a líder do Bloque, que avogou por unha Europa "dos pobos", "solidaria e xusta".