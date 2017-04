Ferido un home tras ser atropelado polo motocultor que manexaba en Vilagarcía (Pontevedra)

Un octoxenario resultou ferido na mañá deste luns no municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras ser atropelado polo motocultor que manexaba.

Segundo informou o 112 Galicia, no momento de producirse o accidente o home traballaba nunha leira particular, situada no lugar de Fontecarmoa, na zona do lavadoiro.

Así o relatou o particular que chamou, sobre as 9,30 horas deste luns, ao 112 Galicia para pedir axuda. Foi a partir de aí, cando o Centro de Atención ás Emerxencias solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros de Vilagarcía. Tamén se informou do suceso á Policía Nacional e aos efectivos de Protección Civil da localidade.

Ao lugar dos feitos o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria de Vilagarcía para atender ao home ferido, J.R.G., de 82 anos, que foi trasladado ao Hospital do Salnés, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.