Fregueses de Friol e Guitiriz levarán a súa petición de recuperar ao seu párroco ao Papa durante a súa visita a Fátima

Fregueses de Friol e Guitiriz (Lugo) levarán ao Papa Francisco a súa petición de recuperar ao párroco José Ramón Pérez, trasladado a Quiroga e Ribas de Sil, con motivo da presenza do pontífice en Fátima.

Unha das portavoces da plataforma veciñal que integran fregueses de doce parroquias de Friol e dúas de Guitiriz que protestan polo traslado do párroco, Vanesa López, anunciou que planean unha viaxe a Fátima con motivo da visita á localidade portuguesa do Papa Francisco.

Estes veciños manteñen as mobilizacións todos os domingos polo traslado dese cura, ao non atender ás súas demandas o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco.

Vanesa López avanzou que seguirán coas mobilizacións "cada domingo" co fin de que o Bispado de Lugo atenda as súas reivindicacións.

Ademais, anunciou que teñen pensando "ir Fátima" para que lles "escoite alguén do Vaticano". "Xa sabemos que vai ser difícil chegar ao Papa, pero levaremos unha gran pancarta para facernos visibles", avanzou.

PANCARTA

De momento non saben como se desprazarán a Fátima os días 11 e 12 de maio, pero non descartan mesmo contratar algún autobús. A pancarta que levarán recolle a lema 'Papa Francisco, o bispo non nos escoita'.

"O Papa Francisco non ten as mesmas ideas que este bispo de Lugo. É máis próximo á xente", contrapuxo a representante veciñal. Ademais, lembrou que o párroco José Ramón Pérez rexistrou a súa renuncia a misar en Quiroga e Ribas do Sil, que tamén fixo público nas igrexas onde oficiaba neses municipios.