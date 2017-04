A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propuxo lograr a medio prazo "un gran acordo" contra os incendios forestais e en defensa do monte galego que implique "un cambio na política forestal" para acabar cos lumes que arrasan Galicia.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

A líder do Bloque lanzou esta proposta durante unha rolda de prensa celebrada este luns, na que asegurou que a política forestal galega "non pode estar ao servizo de Ence" e basearse no "monocultivo de eucalipto" xa que supón "hipotecar o futuro" dos montes.

Fronte a iso, considerou necesario realizar unha aposta polo "aproveitamento funcional" do monte. "O Partido Popular debe asumir que fracasou nos cambios que introduciu nestes últimos anos e que é necesario que toda a sociedade poñámonos a traballar en defensa do noso medio rural", sinalou.

E é que, segundo denunciou, os incendios forestais son "un grave problema" que cada ano se repite en Galicia sen que "se queira asumir a realidade" e "pór solucións que, a medio e a longo prazo, ataquen as causas".

MEDIDAS A CURTO PRAZO

Tras trasladar o seu recoñecemento aos traballadores do servizo de extinción de incendios e o apoio do BNG ás persoas que "estes días viron como se lles achegaba o lume ás súas casas", Ana Pontón, alertou de que, desde o pasado mércores "arderon en Galicia 1.100 hectáreas". "A metade do que ardeu no que levamos de ano, 2.200", advertiu.

Ante iso, ademais dos cambios "estruturais" a "medio e longo prazo", Ana Pontón instou á Xunta a "pór a funcionar" o dispositivo contra incendios "ao 100% desde xa" e que se "garanta o seu carácter público e profesionalidade".

Así mesmo, pediu a convocatoria "inmediata" das axudas para a limpeza de montes e roza. "Ten que haber unha aposta importante pola prevención dos incendios", manifestou.

Ademais, considerou que "non se pode esperar ata o mes de maio" para aprobar o Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

"Estamos a ver como cada vez se desestacionalizan máis os incendios e non pode ser que o plan que ten que regular este dispositivo non estea en funcionamento xa", manifestou.