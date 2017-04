Os portos españois buscan captar novos tráficos na feira BreakBulk Europe de Anveres

Portos do Estado e os principais portos españois participarán na Feira BreakBulk Europe 2017, que se celebra en Anveres entre o 24 e o 26 de abril, na que tratarán de consolidar os tráficos existentes e captar outros novos, especialmente aqueles en tránsito e ro-ro, segundo explicaron nun comunicado.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

Trátase da feira máis importante en carga a granel, loxística de carga de proxectos e ro-ro de Europa, e permite a transitarios, terminalistas, transportistas marítimos especializados, portos, provedores loxísticos, mostrar as súas posibilidades de manipular e transportar mercadorías aos máis de 6.500 asistentes.

O cartón de presentación de Portos do Estado e dos portos da Coruña, Avilés, Algeciras, Bilbao, Cartagena, Castelló, Ferrol, Gijón, Huelva, As Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia e Vigo pon de manifesto a súa capacidade de recibir calquera tipo de mercadoría a calquera destino do mundo.

O conxunto dos portos españois moveu en 2016 259,5 millóns de toneladas de graneis, 67,5 millóns de toneladas de mercadoría convencional e preto de 54 millóns de toneladas de tráfico ro-ro.

O slogan 'Too big, too heavy, too complicated? Not for Spanish Ports. Spanish Ports, where too complicated simply doesn't exist' sinala que desde o petróleo ou o carbón, pasando por mercadorías máis sofisticadas como compoñentes para xeradores de enerxía eólica ou como o Gas Natural Licuado (GNL), ata produtos petroquímicos ou cereais, teñen cabida os portos españois.

Na caseta de 'Ports of Spain', de ao redor de 200 metros cadrados, estarán presentes empresas que desenvolven a súa actividade nos portos como Ership, o Grupo Nogar e o Grupo Suardíaz.