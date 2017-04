A presidenta do PP local da Coruña, Beatriz Mato, elixida á fronte deste cargo no congreso celebrado pola formación o venres, postulouse para ser a candidata á Alcaldía da cidade, aínda que admitiu que esta cuestión non está "decidida nin atada".

A presidenta do PP local da Coruña, Beatriz Mato | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, recollida por Europa Press, sinalou que "sería mellor" que a persoa que ostenta a presidencia local do partido sexa o candidato á Alcaldía.

Con todo, dixo que aínda é "pronto" para decidir se será ela a candidata. Respecto diso, remarcou que é unha decisión que ten que tomar o partido, aínda que lembrou que no último congreso do PP de Galicia "aprobouse que sería mellor que o presidente local tivese opción para ser candidato".

"Pero é unha decisión do partido que logo será ratificada por Madrid", expuxo. Ademais, sinalou que non lle corresponde a ela "facer este tipo de afirmacións". "Pero se o agarimo dos afiliados trasládase aos coruñeses, sería un orgullo", incidiu.

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntada por se se poderían retomar os contactos co PSOE local para presentar unha moción de censura ao rexedor herculino, Xulio Ferreiro, Mato dixo -despois de que o alcalde perdese a cuestión de confianza- que "descartar non se pode descartar".

Tamén indicou que o PP é un partido "dialogante" e engadiu que, no seu caso, está disposta a falar cos socialistas "todo o que represente algo bo". "Pero con papeis encima da mesa", apostilou.

Así, insistiu en que, calquera tipo de contacto, non sería para "falar por falar" ou sacarse "unha foto". "Hai que falar, pero de algo concreto onde podamos chegar a un punto de acordo", precisou. Con todo, insistiu en que agora o seu compromiso é "construír un proxecto do PP" para a cidade herculina.

Mentres, sobre a compatibilidade do seu novo cargo co que ten á fronte da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, manifestou que "a planificación do goberno, da Xunta, correspóndelle a Alberto Núñez Feijóo". A colación, lembrou que "outros presidentes locais, son conselleiros" e tamén que o presidente da Xunta compatibiliza este cargo coa presidencia do PPdeG.

"É compatible levar adiante as dúas responsabilidades", expuxo Mato, quen indicou que "cando sexa o momento" e decídanse os candidatos no sete cidades tomaranse "decisións".