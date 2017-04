O presidente da Xunta e do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que "ninguén vai quedar impune da lei" se cometeu "unha actuación irregular" ou "delitos", pero evitou valorar se a portavoz popular en Madrid, Esperanza Aguirre, pode continuar no cargo tras as actuacións xudiciais no marco da operación 'Lezo'.

Feijóo na rolda de prensa do Consello | Fonte: Europa Press

Esta operación investiga o presunto financiamento ilegal do PP madrileño e levou a detención de 12 persoas, entre elas, o expresidente da Comunidade de Madrid e ex 'número dous' de Aguirre, Ignacio González. Respecto diso, Feijóo avogou por ver "o alcance e contido das decisións xudiciais" que veñan "nos próximos días".

"O Partido Popular non está disposto a que, nas súas filas, haxa persoas que se aproveiten dos seus cargos", advertiu en declaracións á prensa en Bruxelas, ao ser preguntado polas actuacións xudiciais no marco da operación 'Lezo' e se hai un problema de financiamento ilegal no PP.

Feijóo asegurou que "ninguén vai quedar impune á marxe da lei, se alguén cometeu unha actuación irregular e se alguén cometeu delitos". "Tarde ou cedo terá que asumir as súas responsabilidades, afecte a calquera partido", explicou, e insistiu en que "en España o Estado de Dereito funciona" e "a independencia xudicial está garantida".

"A DECISIÓN MÁIS OPORTUNA"

Preguntado por se falou coa expresidenta da comunidade madrileña e actual portavoz do PP na Asemblea de Madrid e se cre que pode continuar no cargo, Feijóo respondeu que non e evitou en todo caso valorar se debe continuar no cargo ou non á espera de coñecer "o alcance e contido das decisións xudiciais" nos próximos días.

"Eu creo que o primeiro que temos que ver é o alcance e contido das decisións xudiciais que vaiamos observando nos próximos días. E ela loxicamente terá que tomar a decisión que considere máis oportuna, desde o punto de vista do seu papel na política e do partido político no que milita", subliñou.

O presidente da Xunta deixou claro que "é evidente que, polo menos coa información que se ten, non ten ningunha responsabilidade ou encausamento xudicial neste momento e en consecuencia é unha persoa que non ten contas pendentes coa xustiza" e considerou que "actuará conforme ao que considere oportuno".

Tamén dixo comprender "o seu profundo desgusto e a súa profunda decepción" ao tratarse de "persoas que colaboraban con ela a un nivel moi estreito" e con "unha enorme responsabilidade" no Goberno madrileño. "Agora non as teñen", remachou.

Feijóo puxo en valor "que sexa o propio Goberno da Comunidade de Madrid o que poña a disposición da Fiscalía e da xudicatura actuacións que entendía que podían ter algunha presunta irregularidade na súa execución" e estea "a colaborar" coa xustiza. "A investigación esta lanzada desde a Comunidade de Madrid", abundou.

"Sinto satisfeito de que a Comunidade de Madrid puxese a disposición da Fiscalía e dos xuíces actuacións que consideraba que non se executaron conforme á normativa orzamentaria e a normativa de intervención previa e de fiscalización previa da Comunidade de Madrid", incidiu. "Non é un tema menor", recalcou.

"Aquí non se está ocultando nada. Aquí o que se está é transparentando actuacións, xestións anteriores, afecten a quen afecten", remachou.

"MOI OPORTUNO"

Ao ser preguntado polo feito que o exministro de Traballo Eduardo Zaplana e o empresario Juan Miguel Villar Mir, dono da construtora OHL, figuren entre os 60 investigados no marco da operación 'Lezo' pola xustiza, Feijóo considerou "moi oportuno" que sexan "interrogadas" se a xustiza así o determina porque se trata de coñecer o alcance da operación e compete á xustiza dicir "con exactitude, quen son responsables, que grao de responsabilidade teñen e que repercusións ten esa responsabilidade".

"Calquera persoa que cometa actuacións irregulares terá que dar conta ante a xustiza", insistiu.

"Síntome moi satisfeito de que a democracia no meu país sexa a garantía de que os que incumpren as leis, terán responsabilidades e que a Xustiza actúa de forma independente, con independencia do Goberno de turno", incidiu.

Feijóo rexeitou que as novas actuacións xudiciais afecten á negociación do orzamento do Goberno de Mariano Rajoy. "Eu creo que ao contrario, pactar con este Goberno uns orzamentos é pactar cun Goberno e un partido que non vai pasar nin unha nos ámbitos de actuacións irregulares, afectan a quen afecten", asegurou.