A Xunta mantén as medidas preventivas de "control e vixilancia intensiva" do nivel dos encoros e os caudais dos ríos ante a falta de precipitacións, pero en todo caso subliñou que "máis aló disto non hai ningún perigo de abastecemento para a cidadanía".

Así o trasladou este luns nunha rolda de prensa en Vigo a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que lembrou que a Xunta está a convocar "asiduamente" a Oficina Técnica de Seguemento (OTS) da Seca, na que unha comisión técnica e científica avalía a situación.

En relación a iso, explicou que os niveis son "levemente inferiores" aos que había o ano pasado nestas datas, motivo polo que están "máis atentos, por ver que pode pasar no verán". "Mentres tanto seguimos en estado de prealerta", dixo, con controis "máis asiduos" e facendo un chamamento ao "uso responsable da auga, pero non hai que tomar ningunha medida a maiores".