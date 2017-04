O pedagogo Tonucci chama a que os nenos participen no goberno das cidades da provincia de Pontevedra

O psicopedagogo italiano Francesco Tonucci foi recibido este luns na Deputación e Concello de Pontevedra, onde avogou por que os nenos participen no goberno das cidades da provincia, para o que esgrimiu argumentos científicos e legais.

Tonucci --tamén coñecido polo seu pseudónimo de debuxante, Frato-- protagonizará durante estes días distintas actividades organizadas en toda a provincia para divulgar o seu ideario sobre os espazos públicos e a súa filosofía de goberno das cidades, polo que acaba de recibir o doutoramento honoris causa da Universidade de Oviedo.

Nun encontro coa prensa, o pedagogo referiuse a Pontevedra como "unha cidade de estudo", unha "inspiración" para todas aquelas urbes que queiran "antepor as persoas aos coches".

Ao alcalde da cidade do Lérez, Miguel Anxo Fernández Lores, Tonucci díxolle que "Pontevedra está adiantada no tema da autonomía dos nenos", pero queda "o paso máis importante", que identifica coa participación no goberno dos cidadáns máis pequenos.

Ademais, este pedagogo quere "nenos molestos" que fagan preguntas e propostas, "que preocupen ao alcalde e que non lle divirtan", que "rompan equilibrios e cren conflitos". Por iso, considera que este municipio "aínda ten que seguir dando pasos", porque esta filosofía "é un camiño".

PRIORIZAR O BARRIO

Así mesmo, o psicopedagogo coincidiu coa presidenta da Deputación, Carmela Silva, en que os políticos deben entender que "a súa misión é a felicidade da xente", un obxectivo que é "moi difícil de usar fóra da familia".

E é que Frato defende que as cidades que piden os nenos son "completas" porque "non son só para eles, senón para todos", son cidades "para ser felices". Por tal motivo, cre que "hai que pór límites aos maiores".

No seu defensa por recuperar as cidades para as persoas, aposta por "priorizar o barrio". Deste xeito, cando os menores xogan nas rúas estas vólvense máis seguras, xa que "os nenos producen seguridade".

De feito, lamenta a "falta de democracia" que supón que o 80 por cento do espazo público estea "permanentemente privatizado pola presenza de coches, aparcados ou en circulación".

CITAS

Desde este luns e ata o 11 de xuño, Francesco Tonucci divulgará a súa filosofía en diferentes encontros con alcaldes e impartirá conferencias destinadas a toda a cidadanía e, especificamente, a docentes e urbanistas.

Xunto a isto, o vindeiro venres, día 28 de abril, inaugurarase no Pazo da Cultura de Pontevedra a exposición 'Imaxinar a educación. 50 anos con Frato'. Ademais, Pontevedra acollerá a reunión anual da Rede Española de Cidades dos Nenos que terá lugar o 25 e 26 de maio.