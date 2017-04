O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que o seu grupo non vai participar e vai denunciar " formas de facer política" que non lle parecen "correctas nin adecuadas" como as que atribúen á deputada de En Marea e dirixente de Podemos Galicia, Carmen Santos, o que non ve incompatible con seguir "traballando e respectando" a Cámara.

O deputado popular Pedro Puy | Fonte: Europa Press

"Imos denunciar formas de facer políticas que non nos parecen correctas e que non practicamos, e seguiremos traballando nesta Cámara, respectándoa e tomando nas votacións todas aquelas decisións que entendamos que melloran o benestar da cidadanía sen outro tipo de consideracións", aseverou Puy este luns.

Manifestouno despois de ser preguntado acerca de se o seu Grupo reformúlase algún cambio na relación con Santos, despois de que En Marea pedise o amparo da Mesa do Parlamento. Santos acusa de exercer "violencia institucional" contra ela ao PPdeG, quen a rexeitou como interlocutora.

A polémica iniciouse por mor dun tuit da dirixente de Podemos no que os populares interpretan que esta lles acusa de asasinar mulleres. O propio portavoz de En Marea, Luís Villares, explicou no seu día que faltaba unha coma no tuit da deputada, pero Santos foi ambigua e os populares aféanlle que non pedise desculpas.

Respecto diso, Puy esgrimiu este luns que "o único que debe quedar claro" é que o PP rexeita "claramente" unha forma de facer política que "consiste en inxuriar, descualificar e imputar actuacións que non se soportan nin racional nin numericamente, como Santos cando dixo que a culpa da violencia sobre a muller era dos homes do PP".

Devandito isto, recalcou que o PPdeG sempre vai respectar "o traballo parlamentario e a dignidade da Cámara". "En función diso actuaremos nos próximos días", remarcou.

"PREDEMOCRÁTICO"

Pola súa banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, tras ser preguntado acerca de se mantivo algún contacto co PP para 'suavizar' a situación con Santos, respondeu que o que fixo o Grupo é "activar os mecanismos formais" ao pedir o amparo da Mesa.

Devandito isto, tachou de "predemocrático" que "desde as institucións non se tutele o dereito que teñen os grupos na medida en que expresan a vontade cidadá" nas súas funcións de fiscalización ao Goberno e de traballo no Parlamento autonómico.