SEO/BirdLife alertou das "graves consecuencias ambientais" dos incendios que estes días arrasan amplas zonas de Asturias, así como en puntos de Cantabria, León e Galicia que, como denuncia, están a causar "graves danos" no patrimonio natural e a biodiversidade, ademais de supor un risco para as vidas do persoal que está a traballar nos labores de extinción.

Incendios forestais | Fonte: Europa Press

A organización ecoloxista afirma que a situación "é especialmente grave" no caso de Asturias, onde se produciron o maior número de sinistros e onde se viron afectados espazos protexidos de alto valor ecolóxico, como os parques naturais de Somiedo, a Reserva de Muniellos e zonas contiguas ao Parque Nacional dos Picos de Europa.

Segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA), o primeiro trimestre de 2017 sufriu un incremento significativo dos incendios forestais, xa que ata o 31 de marzo arderon 11.593 hectáreas de superficie, é dicir, nove veces e media máis que no mesmo período de 2016 (1.224 hectáreas). A cifra, no entanto, é inferior á media do últimos dez anos neste prazo, que se sitúa en 18.948 hectáreas, é dicir, un 38,81 por cento menos.

SEO/BirdLife lembra que estes incendios se producen en plena época reprodutora de moitas especies protexidas, polo que o lume está a acabar coas crías de moitas especies de aves que están en período reprodutor. Ademais, aínda que os proxenitores poidan escapar das lapas, a ONG indica que, á morte dos pitos, hai que engadir que os adultos se quedaron sen lugares para tentar realizar un novo intento de cría e sen zonas de refuxio ou alimentación.

Así mesmo, sinala que moitas especies de vertebrados con mobilidade reducida ou de movementos lentos, como anfibios ou réptiles, tampouco poden escapar das lapas, así como numerosas especies de invertebrados polinizadores, como abellas, escaravellos ou bolboretas. A ONG engade que algunhas zonas oseras da cordilleira tamén están a ser castigadas polas lapas, nunha época crítica para os osos.

"Os incendios recorrentes producidos durante a primavera nestes ecosistemas supoñen un grave desastre ambiental", afirmou o responsable de Especies Ameazadas de SEO/BirdLife Nicolás López, quen lembra que "nesta época tan crítica para a reprodución de moitas especies é cando os incendios son máis daniños, provocando graves consecuencias nos ecosistemas, non só pola acción directa do lume senón porque se eliminaron as futuras xeracións de moitas especies e afectouse de forma grave a moitos hábitats".

SEO/BirdLife denuncia que as repercusións negativas destes incendios prolongaranse máis aló da primavera por "a grave erosión que están a sufrir os terreos con certa pendente e o empobreciendo dos solos" pois os materiais arrastrados nos días sucesivos aos incendios cando chova, acabarán nos ríos "provocando tamén graves consecuencias nas poboacións de salmónidos e no resto da fauna dos ríos e arroios, xa que se provocará unha grave alteración dos caudais e unha perda da calidade da auga".

Nalgúns casos, indica a ONG, este conxunto de sucesos poderían provocar un fenómeno denominado eutrofización, que acaba coa vida de moitos peixes e invertebrados.

"O número de incendios dos últimos días está a provocar que o persoal de extinción non de abasto e soporte xornadas esgotadoras e maratonianas en terreos de difícil e arriscado acceso, arriscando as súas vidas en moitos casos, xa que en ocasións non hai medios aéreos suficientes para acceder a todas as zonas" apunta Nicolás López.

ACABAR COA IMPUNIDADE

Por todo iso, SEO/BirdLife pide acabar coa impunidade deste tipo de sucesos que, asegura, "atentan gravemente contra o patrimonio de todos" polo que piden a colaboración da cidadanía cos corpos de investigación das Brigadas de Investigación de Incendios do Principado de Asturias e do Seprona.

Así mesmo, insta a que se cre unha "mesa de diálogo" en Asturias para avaliar o modelo de xestión das áreas incendiadas e as súas consecuencias, e pon como exemplo a 'Mesa do Lume' de Cantabria, que implica a todos os axentes sociais implicados co fin de sentar as bases da futura xestión na conservación do medio natural e o desenvolvemento rural e agrogandeiro do territorio.