Denunciados 1.760 vehículos por exceso de velocidade dos máis de 31.600 controlados pola Garda Civil de Lugo

A Garda Civil de Lugo verificou a velocidade de 31.611 vehículos durante a campaña especial de velocidade desenvolvida do 17 ao 23 de abril, no marco da cal denunciou a 1.760 vehículos por exceso de velocidade.

Así o informou o Instituto Armado, que explicou que entre os días 17 ao 23 de abril, no marco do calendario de campañas e operacións de Tráfico de 2017 establecidas en Rede Europea TISPOL (European Traffic Police Network), por parte do Subsector de Tráfico de Lugo levou a cabo un incremento dos puntos de verificación da velocidade nas estradas da provincia.

En concreto, na provincia de Lugo, durante a duración da campaña foron controlados 31.611 vehículos, dos cales 1.760 foron detectados "a unha velocidade superior á permitida para o tramo de vía pola cal circulaban nese momento, sendo denunciados por circular con exceso de velocidade", segundo sinalan as mesmas fontes.

"A Garda Civil envorca os seus esforzos na prevención dos accidentes de tráfico e as súas consecuencias mediante a detección de condutas de risco, como os excesos de velocidade detectados na campaña", segundo destaca a Benemérita.