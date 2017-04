O impacto político da imputación de Villar Mir

O portavoz de En Marea, Luís Villares, esixiu revisar "con lupa" os contratos adxudicados en Galicia a empresas investigadas por suposta financiamento ilegal ao PP e apuntou a Indra e ao Grupo Villar Mir. "Preocupado" pola decisión da Xunta sobre a autorización a Ferroatlántica (integrante do Grupo Villar Mir) para vender as centrais do Xallas, preguntouse que fará o presidente, Alberto Núñez Feijóo, ao que ve "nunha situación difícil".

Luís Villares | Fonte: Europa Press

"Pode estar a 'Operación Lezo' influíndo á hora de que a Xunta tome unha decisión sobre Ferroatlántica?", cuestionouse Villares, na mesma xornada na que transcendeu que o xuíz Eloy Velasco incluíu ao exministro de Traballo Eduardo Zaplana e ao empresario Juan Miguel Villar Mir como investigados neste caso.

"Feijóo está nunha situación difícil. A empresa que financia ilegalmente ao seu partido pídelle que faga unha operación ilegal. Que decidirá Feijóo? Se autoriza a venda das centrais, que obtería a Costa da Morte? Nada, salvo a perda dos empregos. E o PP, que obtería? Se dicimos que obtería financiamento, estar a equivocar?", continuou Villares.

O dirixente de En Marea aludiu ás declaracións do directivo de Ferroatlántica Pedro Larrea nas que ratifica que a autorización á Xunta pedirase de inmediato e cifrou en máis de 200 millóns de euros o montante de adxudicacións realizadas en Galicia a empresas do conglomerado de Villar Mir no últimos dez anos.

"CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL"

A 30 millóns no último exercicio elevou os contratos con Indra en Galicia. Deles, o maior importe estaría vinculado á selección de socios para o desenvolvemento do centro de drones de Rozas (case 20 millóns), un asunto sobre o que lembrou que En Marea xa puxo o foco no seu día, "sorprendida" por que Indra gañase tras "competir con Airbus ou Boeing".

Villares cuestionouse se o que se fixo "era legal" e alertou de "corrupción institucional", en referencia á creación específica "dun marco normativo" que permita á administración beneficiar á firma que estime oportuno, para dar "aparencia de legalidade" en base "a uns pregos" preparados para iso.

Así as cousas, En Marea quere que "se miren con lupa e revísense" todas as concesións que nos últimos anos realizáronse a empresas investigadas por suposta financiamento ilegal ao PP e "que se acaben os contratos sen publicidade" coas mesmas.

"Non falamos dun delito calquera, senón de financiar ao partido que goberna", esgrimiu, antes de volver reclamar a creación dunha fiscalía galega anticorrupción. "Queremos que o PP recapacite e diga si á transparencia e non á corrupción e ao roubo do público", sentenciou.

PUY ACUSA A EN MAREA DE "POLÍTICA POPULISTA"

Enfronte, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, acusou a Villares de "facer unha política claramente populista de descualificación xeral" e asegurou que sente "tranquilo" xa que, ante a investigación sobre as contas ao seu partido aberta en España, "en Galicia, como é público e notorio, non hai ningunha derivada xudicial".

Ademais, sinalou que "enquisas" e algún "comentarista" constataron que "en España hai moita menos corrupción da que se percibe", cuestión que confesou que "lle preocupa". "Xa é suficiente coa que hai e con loitar contra a que hai, como para que, debido a pelexas políticas, demos a sensación de que existe máis", reflexionou.

"Non vou botar máis leña ao lume", continuou, antes de censurar a actitude de Villares ao "esaxerar estes asuntos" e "cuestionar" así as institucións. "Que é probablemente o que quere", engadiu, antes de insistir que el non entrará "nese xogo".

"CUMPRIR A LEI" CON FERROATLÁNTICA

En canto a Ferroatlántica, na liña das afirmacións realizadas por Feijóo e outros dirixentes do PP ata o momento (nas que Villares detecta "ambigüidade"), insistiu en que a actuación do Goberno de Feijóo axustarase ás prioridades marcadas pola propia Cámara, empezando polo "cumprimento da lei" (que neste momento impide segregar as centrais) , así como atendendo a manter o emprego e a preservar o interese xeral.

Ao seu xuízo, facer "insinuacións" que "non se demostran con feitos", como a realizada polo portavoz de En Marea sobre os vínculos entre unha posible autorización da venda das centrais con suposta financiamento para o PP, "é un pouco gratuíto".

En canto á creación dunha fiscalía anticorrupción, matizou que o PP "non está nin a favor nin en contra", senón que ten "por costume" deixar "traballar á Xustiza" e axustarse ás súas propostas neste sentido. "A Xunta está a satisfacer todo o que se lle demanda por parte do Poder Xudicial", recalcou, antes de concluír que é a Fiscalía a que debe "decidir".