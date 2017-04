Cinco empresas optan á subministración eléctrica de Pontevedra que sae a licitación por case 1,6 millóns de euros

Cinco empresas presentaron ofertas para a subministración de enerxía eléctrica no municipio de Pontevedra, un contrato que sae a licitación 1.598.000 euros, segundo informou este luns a portavoz do goberno local, Anabel Gulías.

A mesa de contratación abriu este luns os sobres coas propostas que agora serán avaliadas e informadas os técnicos municipais.

As empresas son: Nexus So, Iberdrola, Unión Fenosa, Ados e Endesa. Segundo destacou a concelleira en funcións de portavoz, o 100% da enerxía fornecida será "verde" pois o cinco empresas "todas elas, a maiores do 30% que estableciamos nós no prego de condicións, achegan un incremento do 70% de enerxía verde, da enerxía ecolóxica".

Son "verdes", segundo apuntou, as enerxías renovables como a eólica ou a solar e a de coxeneración de alta eficiencia como pode ser a de biomasa. Quedan fóra, por tanto, outras fontes como son a enerxía nuclear, do carbón, ou o fuel. Co novo contrato o Concello espera "mellorar a eficiencia e calidade enerxética e coidar o medio ambiente".

O contrato cubrirá sobre o 70-75% da enerxía consumida no Concello, xa que quedan fóra as subministracións de menos de 10 kw/hora. É para 2010 subministracións que suman 10.093.845 kw. Esta enerxía atenderá as necesidades da iluminación pública, das escolas, centros municipais, gardaría, auditorio e pavillóns deportivos.

O centro municipal máis consumidor de enerxía eléctrica é o Pazo de Congresos, que consome 447.678 kw/ano.