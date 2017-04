As Illas Atlánticas, primeiro parque nacional que recibe o selo Observer de turismo científico

O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia recibiu este luns o selo 'Observer', co que se erixe como o primeiro parque nacional de España e o primeiro destino galego en recibir este certificado que lle acredita como destino de turismo científico.

Illas Cíes | Fonte: pichardiño flickr

Nun acto celebrado este luns no Centro de visitantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas, no Edificio Cambón de Vigo, o representante permanente do Ministerio de Medio Ambiente, Miguel Castro, fixo entrega do certificado á conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato.

Miguel Castro destacou que este selo recoñece a calidade e capacidade da xestión do Parque para trasladar aos visitantes e a sociedade valores científicos. "Examina as estruturas do parque, as infraestruturas, os medios, as guías e se o que se traslada nesa mensaxe é adecuado; e garante a calidade e fidelidade da interpretación", resumiu.

A conselleira manifestou que é "un orgullo" recibir esta certificación, que recoñece tanto a regulación, oferta e xestión do turismo científico, como o impulso, divulgación e posta en valor da ciencia e a natureza cara á cidadanía.

"Este certificado constitúe un compromiso da Xunta polo establecemento do turismo regulado e o desenvolvemento de novos produtos turísticos vinculados á divulgación científica", remarcou, antes de avanzar que o obxectivo da Administración autonómica é traballar para que tamén os seis parques naturais de Galicia reciban este certificado.

Finalmente, Mato lembrou que este recoñecemento se suma aos certificados 'Starlight' e 'Quality Coast' e a adhesión á Carta Europea de Turismo Sustentable, ante o que trasladou a súa satisfacción porque o patrimonio natural galego avanza "nas acreditacións de carácter europeo, que veñen dicir que se están facendo as cousas ben".