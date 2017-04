Os españois elixen Galicia, Asturias ou Estremadura como principais comunidades para realizar operacións de vivendas

Os españois elixiron Galicia, Asturias ou Estremadura como as principais comunidades onde realizar as súas operacións de compravenda de vivendas, segundo despréndese do 'Anuario Inmobiliario 2016' do Colexio de Rexistradores.

Beatriz Corredor | Fonte: Europa Press

No lado oposto, o informe sitúa a Baleares, Canarias e a Comunidade Valenciana como as comunidades que menos transaccións de españois rexistraron en 2016.

Os estranxeiros realizaron o 13,75% do total das operacións de compravenda de vivendas en España en 2016, das que o 19% corresponde aos británicos, a pesar de que o seu peso se esborrallou en 6 puntos desde o último trimestre de 2015, derivado do Brexit.

Pese o esborralle protagonizado polos investidores británicos na compravenda de vivendas españolas en 6 puntos con respecto ao exercicio precedente tras a celebración do referendo británico, aínda se colocan como a nacionalidade estranxeira que maior peso ten sobre o total.

Así mesmo, a caída do peso dos británicos nas operacións de compravenda viuse compensado no total da demanda estranxeira polo incremento das compras por investidores de nacionalidade francesa ou belga.

A directora de relacións institucionais e exministra socialista, Beatriz Corredor Sierra, explicou na presentación do estudo que a demanda estranxeira vén mantendo cun bo comportamento nos últimos anos, alcanzando en 2016 un peso máximo histórico, consolidando así unha "notable fortaleza".

A peche do exercicio 2016, a demanda estranxeira situábase nun 13,25% (13,18% en 2015) con respecto ao total da compravenda de vivendas en España. Así, desde o mínimo histórico de 2009 (4,2%), acumúlanse sete anos consecutivos de crecemento.

En termos absolutos, os estranxeiros compraron un total de 53.495 vivendas en 2016, fronte ás 46.730 de 2015.

Pola súa banda, os españois realizaron o 86,75% de todas as operacións. Así, as transaccións totais, tanto de nacionais como de estranxeiros, incrementáronse un 14%, rexistrándose 403.743 operacións.

PREZOS

En canto aos prezos das vivendas, rexistrouse unha alza do 5,7% (6,6% en 2016) dos mesmos. No últimos tres anos, os prezos das vivendas repuntaron un 13,3% desde os mínimos de 2013. A pesar deste incremento aínda se atopan un 25% por baixo dos máximos rexistrados no 'boom' inmobiliario.

Por comundidades autónomas, os estranxeiros encabezan a compra de vivenda nas illas, de maneira que compran un terzo das vivendas en Baleares e Canarias. Ao contrario, Galicia e Estremadura son polas que menos se decantan os estranxeiros.