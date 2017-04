Dous anos de prisión para un veciño de Marín por facer obras irregulares e habilitar un aparcadoiro

O Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra condena ao veciño de Marín Francisco O.R. como autor dun delito contra a ordenación do territorio, por realizar obras nunha vivenda ao pé da praia de Lapamán, entre os municipios de Marín e Bueu, e converter a súa parcela nun aparcadoiro de tempada.

O fallo, recollido por Europa Press, tamén lle condena por desobediencia grave á autoridade e, ademais da pena de prisión, obrígalle a derrubar as obras realizadas e a pagar unha multa de 7.020 euros. Tamén lle inhabilita durante dous anos para o exercicio da promoción inmobiliaria e para ser administrador dunha sociedade dedicada a tal fin.

A condena recollida na sentenza é a mesma que solicitara a Fiscalía no xuízo celebrado nos xulgados da Parda o pasado mes de febreiro. O procesado xa anunciou a súa intención de presentar recurso.

O avogado da defensa, Manuel Novás, confirmou a presentación de recurso contra esta sentenza que considera "máis que desproporcionada en moitos dos seus antecedentes de feito e fundamentos de dereito".

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

O letrado sostén que a maxistrada xuíz realiza unha interpretación "máis que errónea" da proba practicada no xuízo e que "se vulnerou o principio da presunción de inocencia, aplicando a presunción de culpabilidade, tan de moda nestes momentos".

A sentenza considera probado que, entre o verán do ano 2011 e xullo de 2012, o procesado promoveu e executou obras na parcela e no interior da edificación inacabada para acondicionala e poder utilizala mellor para desenvolver unha actividade de aparcadoiro privado aberto ao público.

O estacionamento ofertábase en varios carteis colocados no exterior da parcela, mesmo na iluminación pública, previo pago de dous euros por vehículo, por estar próximo á praia de Lapamán.

A xuíza que ditou o fallo sostén que o procesado realizou estas obras con pleno coñecemento de que as mesmas non tiñan autorización urbanística nin autonómica nin municipal. Tamén considera que sabía que ese terreo no termo municipal de Marín estaba considerado solo rústico de protección de costas por estar entre a liña interior da ribeira do mar e o punto máis desfavorable das obras a unha distancia de aproximadamente 62 metros. En ningún caso podería ser unha obra autorizable.

Ademais, considera a maxistrada que o aparcadoiro privado previo pago era un uso prohibido na parcela e Francisco non solicitou nin obtivo ningún tipo de licenza para esta actividade e iniciouna sen pedir licenza a construción dun muro de contención da parcela.

EXPEDIENTE

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) abriulle un expediente de reposición da legalidade urbanística o 30 de maio de 2012 como promotor da edificación e, como medida cautelar, impúxolle a suspensión inmediata da actividade de aparcadoiro e das obras de construción e acondicionamento da edificación e dábaselle un prazo de 24 horas para cumprir as medidas.

Con todo, o acusado ignorou as ordes e seguía cos carteis que anunciaban o aparcadoiro, de modo que en xuño precintáronlle o portal e as xanelas e colocaron a resolución da APLU en zona visible e despois puxéronlle unha multa de 1.200 euros por persistir na actividade de aparcadoiro privado. Como volveu ignorar estas medidas, súmase a condena por desobediencia.