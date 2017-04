O ministro de Fomento, Iñigo da Serna, insistiu na "urxencia" de aprobar o Real Decreto Lei da estiba e, por iso, indicou que o seu Departamento continúa traballando na súa redacción para levalo "canto antes" ao Consello de Ministros.

De la Serna sinalou que o Real Decreto Lei incluirá o Real Decreto que recollerá a mediación coa que se puxo fin a mesa de diálogo social, é dicir, "a proposta de encontro entre sindicatos, a patronal Anesco e o Goberno".

O ministro detallou que se está ultimando o Real Decreto Lei, do que colgará o da mediación, e mentres, de "forma paralela", continúan as conversacións cos grupos políticos.

"A previsión é levalo canto antes ao Consello de Ministros", indicou tras presidir o inicio das obras do peirao 9 do Porto de Raos.

De la Serna atribuíu a "urxencia" á "inminencia" da sentenza da Unión Europea por incumprimento dunha primeira, a de decembro de 2014, que obrigaría ao Goberno a pagar unha multa de 134.000 euros diarios.

A pesar desa prema, sinalou que non pode dicir se o Real Decreto da estiba presentarase ao Consello de Ministros deste próximo venres, 28 de abril.

"España ten a obrigación de cumprir as sentenzas do Tribunal de Xustiza da UE", salientou, á vez que manifestou que a reforma do sector vaise a realizar tras "un proceso larguísimo de diálogo que xa abarca un período de máis de dous anos e que culminou nunha mesa de diálogo social cunha mediación que recolle, non a proposta do Goberno, senón a proposta de encontro entre sindicatos, patronal e o Goberno".

Do recolleito nesa proposta de encontro, o ministro reivindicou que o Goberno está a cumprir o seu compromiso "ao 100%", un compromiso que "era elevar esa proposta a un rango normativo que será o desenvolvemento regulamentario do Real Decreto".

CONCENTRACIÓN DE ESTIBADORES

Durante a presenza do ministro no Porto de Santander, unha decena de representantes sindicais dos estibadores concentrouse á entrada das instalacións portuarias para esixir a De la Serna "unha reforma do sector acordada" e "non imposta como ata agora".

Nun comunicado, Pablo Gutiérrez, representante do sindicato UXT e presidente do comité de empresa de Sestisan, empresa encargada da estiba no Porto de Santander, reclamou a De la Serna que "non desprece aos sindicatos e á patronal na negociación da reforma do sector da estiba".

"Pedimos e esiximos ao ministro de Fomento que conte coas partes directamente implicadas no sector e que non vaia pola súa conta porque os traballadores nos xogamos moito", engade.

O dirixente sindical mostrou así o seu receo respecto ao feito de que "De la Serna non informase aínda de cales son os verdadeiros plans do Goberno". "Temémonos que queira impor outro Real Decreto sen contar cos sindicatos e a patronal do sector e que está a buscar apoios políticos para iso", dixo.