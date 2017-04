Nava Castro destaca a importancia de traballar de forma transversal nun modelo turístico sustentable

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou este luns a importancia de sensibilizar a sociedade sobre o decisivo papel que debe ter a sustentabilidade no campo turístico, un traballo que, dixo, debe materializarse de maneira transversal nas políticas públicas e tamén nas prácticas empresariais e no comportamento dos consumidores.

Nava Castro Foro | Fonte: Europa Press

Nava Castro fixo estas declaracións na inauguración do I Foro Hoteleiro de Turismo de Galicia #HotelForum17, organizado por Turismo da Galicia e que se celebrou no Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG). Nel, participaron numerosos profesionais do sector interesados nas últimas técnicas de comercialización e de xestión para os seus negocios hoteleiros.

Durante a súa intervención, a responsable de Turismo da Xunta subliñou que a sustentabilidade é un dos "grandes retos" e unha das liñas de traballo da nova estratexia turística de Galicia, para converter a Comunidade nun "modelo europeo de turismo sustentable", deseñando produtos innovadores e de calidade.

Ademais da posta en valor dos recursos que ofrece Galicia, indicou, trátase de "imprimir de sustentabilidade a todas as políticas turísticas e a actividade dos empresarios do sector", algo que necesita dunha "formación adecuada".

FORO

O Foro celebrado por Turismo de Galicia serviu para pór sobre a mesa técnicas de comercialización como o 'revenue management', coa intención de axudar aos hostaleiros a facer unha boa xestión das súas canles de comunicación e alcanzar así os mellores ingresos da venda de cada unha das habitacións dispoñibles.

Tamén se falou sobre a xestión eficiente dos establecementos hoteleiros, a importancia da implantación da sustentabilidade nos hoteis, as oportunidades para a redución do custo enerxético, a estratexia de sustentabilidade nunha cadea hoteleira ou as recomendacións para definir o protocolo de sustentabilidade do negocio hoteleiro.