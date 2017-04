A localidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá en 2018 a próxima edición internacional de Termatalia, a Feira Internacional de Turismo Termal que organiza Expourense e no que xa está confirmada a presenza de 40 países.

Así o sinalou este luns o director xeral de Expourense e de Termatalia, Alejandro Rubín, durante a presentación da candidatura no Centro Cultural Marcos Valcárcel, da Deputación de Ourense.

O acto contou coa participación do presidente da Deputación ourensá, Manuel Baltar, e da delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz.

Na presentación, Díaz destacou a oportunidade de presentar a proposta termal e xeotérmica de Galicia nun dos principais destinos turísticos do Cono Sur como son as cataratas do Iguazú.

Alejandro Rubín explicou que sete cidades presentaron a súa candidatura para acoller a próxima edición internacional de Termatalia, que se celebra de forma alterna en Ourense e Sudamérica. En Termatalia México 2016 quedaron como finalistas Colombia e Brasil.

O director da Feira de Turismo Termal xustificou a elección de Foz de Iguazú, na fronteira entre Brasil, Arxentina e Paraguay, por "o seu gran valor para o negocio" ao ser un destino turístico no que "conflúen tres países".

Nesta mesma liña manifestouse o presidente da Deputación de Ourense, para o que a situación de Iguazú dacabalo entre Arxentina e Paraguai "outórgalle á edición de Termatalia 2018 unha transcendencia superior" á hora de "seguir promovendo e difundindo o termalismo" de Ourense.

Pola súa banda, a delegada da Xunta en Ourense avogou por que a próxima edición internacional de Termatalia "convértase nunha oportunidade" para "convidar o resto do mundo a coñecer Galicia e os seus atractivos termais".

REXIÓN XEOTÉRMICA

Durante a súa intervención Marisol Díaz resaltou que na actualidade a Comunidade galega converteuse en "unha das rexións xeotérmicas máis importantes de Europa", á marxe das "experiencias turísticas singulares" que ofrece vinculadas ao termalismo.

Termatalia 2018 celebrarase a finais de setembro e inicios de outubro. Por parte da organización de Expourense destácase que se trata dunha "oportunidade única" para que as empresas de España, Galicia e os países participantes descubran as novidades do sector.