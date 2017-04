Ourense terá un ecobarrio pioneiro e Feijóo móstrase convencido de que contará con financiamento europeo

A cidade de Ourense contará cun ecobarrio pioneiro na Ponte, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mostrouse convencido de que o proxecto contará con financiamento europeo tras reunirse este luns en Bruxelas co comisario de Acción Climática e Enerxía, Miguel Arias Cañete.

Feijóo e Cañete | Fonte: Europa Press

Así mesmo, Feijóo prometeu que haberá "axudas" para os veciños deste barrio ourensán de 20.000 habitantes para investir na mellora das súas vivendas a través de préstamos brandos.

"Imos ter o apoio do comisario para o financiamento con fondos (do plan) Juncker, tamén co Instituto de Crédito Oficial, tamén con fondos europeos", explicou o presidente galego en declaracións á prensa ao termo do seu encontro con Cañete, ao que agradeceu "o seu apoio" ao proxecto que pode converterse en "referencia na Unión Europea".

O proxecto, cuxo anteproxecto presentarán en xuño e o definitivo antes de final de ano, busca "construír" un ecobarrio "sustentable" na Ponte, en Ourense, con aproveitamento de xeotermia e biomasa "para fornecer a enerxía renovable a 20.000 persoas".

Así mesmo, buscarase "distribuír nunha única rede auga quente e calefacción para os 35 edificios públicos" do barrio, que conta, entre outros, con: centros de saúde, centros educativos, estación de autobuses, de tren, praza de abastos e instalacións deportivas. Tamén se prevé substituír todas as luminarias ou farois nas rúas por novas tecnoloxías.

AFORRO E AXUDAS

"É o primeiro proxecto ecobarrio que imos implementar na Comunidade autónoma utilizando basicamente enerxía xeotermia e biomasa", explicou Feijóo.

Aínda que non é posible "concretar" unha cifra por agora, o presidente da Xunta explicou que o proxecto é comparable co da Illa de Ré, no suroeste de Francia, cuxa investimento se elevou a "entre 40 e 50 millóns de euros".

Feijóo asegurou que "a Xunta vai aforrar unha cantidade importante de enerxía convencional, tanto de calefacción como de electricidade" nos diferentes edificios e instalacións públicas, "diminuíndo a factura mensual de enerxía" pero o proxecto tamén "pode supor unhas baixadas na factura dos custos enerxéticos" para os veciños.

"Haberá axudas. Imos ir aos poucos. Imos ver que tipo de axudas pode haber", explicou o presidente da Xunta, ao ser preguntado se os veciños do municipio da Ponte contarán con subvencións públicas por parte da Xunta.

O presidente do Goberno galego subliñou que van facilitar que os veciños "invistan en mellorar as instalacións dos propios edificios" particulares para a impermeabilización das cubertas e "utilizar biomasa ou xeotermia como calefacción ou sistema de quecemento de auga".

"Aos veciños, propiciariamos préstamos brandos coas entidades financeiras que resulten seleccionadas para que os propios veciños poidan facer (melloras de) instalacións", remarcou o presidente da Xunta, que aclarou a necesidade de "formalizar un consorcio" entre o Concello, a Consellería de Economía e algunha entidade financeira que resulte adxudicataria.

Ao ser preguntado polo volume de aforro estimado grazas ao proxecto, Feijóo evitou "anticipar" a cifra, que se encargarán de "calcular" para o anteproxecto o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e o centro tecnolóxico Energy Lab. "Poderán concretar ese aforro, que porcentaxe en calefacción, electricidade, auga quente", avanzou.

ESTRATEXIA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO E A INNOVACIÓN

Por outra banda, Feijóo avanzou a Cañete que o Goberno galego presentará en decembro a estratexia do Executivo autónomo para combater o cambio climático "con obxectivos superiores aos da Unión Europea, tanto na redución de emisións de gases con efecto invernadoiro como no incremento da enerxía renovable". Tamén convidou ao comisario a visitar Galicia con motivo da súa presentación.

Ambos discutiron ademais outros asuntos que a Galicia lle interesa "que coñezan o colexio de comisarios", entre eles que se teñan "en conta as explotacións agrícolas e gandeiras pequenas e sustentables.

Xunto a isto, fixo fincapé na incorporación de mozas á industria agroalimentaria no marco da revisión da Política Agrícola Común (PAC) para os próximos anos, co fin de que os problemas demográficos en comunidades como Galicia "téñanse moi en conta na repartición" dos fondos de cohesión.

Feijóo abordará co comisario de Ciencia e Investigación, Carlos Moedas, no seu encontro esta tarde a estratexia galega de innovación que prevé mobilizar 1.600 millóns de euros de aquí ao 2020, así como da estratexia de innovación transfronteiriza presentada por Galicia e o Norte de Portugal, "dotada con máis de 350 millóns de euros" e que o comisario "aprecia moito".

DEFENDE COMPETENCIA "LEAL E SA" CON PORTUGAL

Ao ser preguntado se abordará o problema da deslocalización de empresas galegas ao Norte de Portugal e se cre que non se están cumprindo as normas europeas contra a competencia desleal, o presidente da Xunta defendeu "a competencia leal e sa" entre ambas as zonas "sempre que se cumpran as regras de competencia, a normativa europea".

"Imos seguir observando o cumprimento das normas e imos seguir preocupándonos loxicamente para que o dereito comunitario aplíquese coa mesma intensidade nas dúas zonas", dixo.

Feijóo tamén abordará este martes co director xeral de Asuntos Marítimos e Pesqueiros da Comisión Europea "o impacto do brexit" na capacidade extractiva e pesqueira de Galicia, así como "determinadas cuestións sobre artes" e "equilibrios e sustentabilidade da pesca".

En concreto, Alberto Núñez Feijóo acompañará a empresas pesqueiras galegas á feira do sector na capital belga, SeaFood.

"As nosas empresas viñeron para demostrar que estamos á cabeza da innovación, da transformación e da industrialización dos produtos do mar e dunha pesca sustentable", destacou.