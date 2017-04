A banda viguesa The Soul Jacket arrinca xira galega da man do SON Estrella Galicia

A banda viguesa The Soul Jacket iniciará este sábado a xira galega para a presentación do seu último traballo, 'Soul BBQ', da man do ciclo SON Estrella Galicia.

SON Estrella Galicia | Fonte: Europa Press

En concreto, a banda actuará o día 29 de abril, a partir das 21,30 horas, no Garufa Club da Coruña. Desde alí, o venres 5 de maio, desprazaranse á Sala Riquela de Santiago e o sábado, día 6, á Super 8 de Ferrol.

A banda, formada en 2004, penétrase neste último traballo máis que nunca nos territorios da música negra de raíz, manténdose fieis ao soul, rhythm & blues e rock&roll que os caracteriza. 'Soul BBQ' foi gravado en febreiro de 2016 no desaparecido Club Charenton de Vigo.