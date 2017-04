A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "non deixar pasar nin un minuto" e dicirlle ao empresario Villar Mir que "non fará caixa" coas centrais eléctricas do Xallas.

Nun comunicado remitido aos medios tras coñecerse a imputación do dono da construtora OHL na 'Operación Lezo', que investiga un suposto financiamento ilegal no PP de Madrid, a líder do Bloque pregunta a Feijóo por quen vai tomar partido ante a pretensión da multinacional propiedade de Ferroatlántica de "vender unhas centrais dos galegos".

"Ten que aclararnos se se vai a pór ao lado de Galicia ou ao lado do imputado", interpelou Pontón, que asegurou que o BNG ten claro que "Galicia non está para pagarlle os favores de Villar Mir ao Partido Popular".

Para a formación nacionalista, a imputación do propietario de Ferroatlántica no "enésimo caso de corrupción do PP" revela "unha suposta trama de intereses entre o grupo empresarial do agora imputado e o partido do Goberno".

Ademais, na súa opinión, tamén explica a "inactividade política e o silencio da Xunta e do PPdeG ante os reiterados asuntos de Ferroglobe en relación á súa pretensión ilegal de venda das centrais do Xallas".

Ante iso, a portavoz nacional do BNG apostou por unha posición "unánime" de todas as forzas políticas "en defensa dos intereses de Galicia e do emprego industrial na Costa da Morte.