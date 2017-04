O acusado de matar a un farmacéutico ourensán nega cometer o crime e non declara no xuízo

O cidadán romanés Alexandru M.L., de 22 anos, negou este luns ser o autor do crime do farmacéutico ourensán xubilado Tomás Milia, de 72 anos, ocorrido en outubro de 2013, e acolleuse ao seu dereito a non declarar durante a primeira xornada do xuízo que se celebra na Audiencia Provincial de Ourense.

A sesión estivo protagonizada polas declaracións dos axentes que participaron na súa detención, que lle situaron na zona dos feitos en posesión de dúas bolsas que portaban sabas ensanguentadas e coitelos, así como das chaves do domicilio da vítima.

Durante o seu relato os membros da Policía Nacional e da Policía Local que detiveron a Alexandru M.L. ás 5,30 horas do 5 de outubro de 2013, coincidiron en resaltar o comportamento "nervioso" do acusado, pero descartaron que estivese baixo os efectos do alcol ou dalgunha droga.

Os feitos tiveron lugar o 4 de outubro de 2013, cando a vítima contratou os servizos sexuais que o acusado ofrecía a través dunha páxina de Internet.

Segundo o escrito da Fiscalía, ambos citáronse no domicilio do farmacéutico xubilado ás 21,00 horas. Unha hora máis tarde produciuse unha discusión a raíz do prezo e o acusado, supostamente, acoitelou á súa vítima tres veces: dous no pescozo e outra no abdome, o que lle provocou a morte.

UNHA VECIÑA "CREU ESCOITAR BERROS DE AUXILIO"

Durante o xuízo uno dos axentes sinalou que a veciña do piso inferior "creu escoitar unha voz débil pedindo auxilio" contorna ás 22,00 horas, pero "non lle deu importancia" porque normalmente había moito ruído na vivenda do farmacéutico.

O mesmo axente relatou que outro dos veciños confirmou á Policía ver ao acusado abandonar o portal ao redor das 22,20 horas, o que o sitúa no lugar do crime ao redor da hora dos feitos.

Os axentes da Policía Nacional que interviñeron na detención do acusado relataron que ás 00,30 horas do 5 de outubro atoparon a Alexandru M.L. nas inmediacións do domicilio da vítima e procederon a identificalo tras comprobar que mantiña un comportamento sospeitoso e tentaba evadilos.

Os axentes explicaron que o home tiña numerosos antecedentes por furto e que ante a sospeita de que puidese roubar unha carteira procederon a inspeccionar o vehículo que o sospeitoso deixara na zona.

Cando un dos policías nacionais estaba a revisar o maleteiro o acusado arrincou marcha atrás, enviándoo ao chan e deuse á fuga. Por mor desa agresión estableceuse un dispositivo en colaboración coa Policía Local para localizar ao acusado, que foi identificado por un taxista ao redor do cinco e vinte da madrugada preto do domicilio de Tomás Milia.

Fiscalía e acusación particular sosteñen que o acusado regresara ao piso da súa vítima para borrar as pegadas. Para iso procedeu a trasladar o corpo desde a habitación onde tivo lugar o crime ata o baño, onde o lavou con lixiviaa. A continuación prendeu lume ao colchón e abandonou a vivenda.

A POLICÍA LOCAL VIUNO SAÍR DO PORTAL DA VÍTIMA

Foi nese momento cando foi interceptado polos axentes da Policía Local, que relataron verlle saír do número 4 da rúa Curros Enríquez, onde residía o farmacéutico, portando dúas bolsas e que botou a correr cando viu que o estaban seguindo.

Nese momento observaron que se lle caía "algo brillante", que posteriormente se comprobou que eran as chaves do piso do farmacéutico.

Na súa fuxida o acusado atoparíase de fronte, na rúa Lorenzo Fernández Xocas, cos axentes da Policía Nacional. Un dos policías relatou que para zafarse del Alexandru M.L. arroxoulle unha bolsa de plástico, que posteriormente se comprobou que contiña sabas ensanguentadas.

O acusado deuse a volta e atopouse de fronte cos axentes da Policía Local que viñan detrás del e que explicaron que se lle caeu outra bolsa de plástico con "cinco ou seis coitelos" cando o empurraron para retelo.

Nunha papeleira desa mesma rúa, a uns metros do domicilio da vítima, atoparíase ao día seguinte unha terceira bolsa co logo da farmacia do falecido. Dentro había outro coitelo e unha caixa de luvas de látex.

Os axentes explicaron que non viron sangue nas roupas que portaba o acusado, aínda que os policías nacionais sinalaron que no momento da detención estrañoulles que o home non levaba a mesma roupa que a primeira vez que llo atoparon, ás 00,30 horas.

PETICIÓNS DE FISCALÍA E A ACUSACIÓN

O fiscal e a acusación particular do viúvo de Tomás Milia reclaman 34 anos de prisión para Marius L.M. por homicidio (14 anos), roubo con violencia en casa habitada (4 anos), furto (un ano), atentado contra a autoridade (3 anos) e delito de incendio (12 anos).

Pola súa banda, a acusación particular exercida polo irmán da vítima, o alcalde de Carballeda de Avia (Ourense), solicita 49 anos de prisión.

INOCENCIA

Tras a primeira sesión do xuízo a avogada da defensa, María Dolores González, sinalou que o seu defendido "non vai recoñecer o crime" e destacou que as probas presentadas no xuízo "non significan que sexa o autor do delito".

A letrada defendeu a importancia das probas periciais "onde se poderán determinar os motivos" que apuntan á inocencia de Alexandru M.F. e sinalou a existencia de "defectos" nas actuacións policiais durante a instrución, en relación a que "posiblemente non se investigasen todas as liñas".