O grupo municipal do PP no Concello da Coruña acusou á Marea Atlántica de tentar "furtar" competencias ao pleno e non descartou accións legais tras a suspensión da comisión de Facenda que analizaba as alegacións ao orzamento. Tamén o resto da oposición, o PSOE e o BNG, criticaron esta decisión.

Nun comunicado, o PP afirma que a concelleira de Facenda, Eugenia Vieito, suspendeu a comisión "tras tres horas de debate inútil" e tras a súa formulación "de votar só o seu informe proposta".

Para os populares, a Marea quería facer "un paripé de comisión e crear a sensación de debate que era falso porque pretendían impor o seu informe proposta a pesar de que están en minoría absoluta", engade.

Ademais, acusa a Marea Atlántica de pretender aprobar as alegacións ao orzamento "da forma que eles queren, furtando aos demais grupos a súa competencia de votalas unha a unha".

REPROCHES DE PSOE E BNG

Tamén desde o grupo municipal socialista criticouse a decisión. En concreto, mostran a súa preocupación e reprochan á Marea Atlántica un intento de "enarborar a bandeira do victimismo co orzamento municipal". Sostén tamén que a representante do executivo local suspendeu a comisión "por non contar con maioría suficiente".

Respecto diso, coincide co PP na que forma de analizar e votar as alegacións é individualmente. Para os socialistas, a Marea Atlántica "está enrocada nunha maneira de facer as cousas unilateral, a pesar de que o seu peso político é do todo insuficiente para sacar os asuntos adiante sen acordo".

Desde o grupo municipal do BNG, culpan aos demais grupos, tanto Marea Atlántica, como PP e PSOE, de manter "posturas inflexibles e incompatibles cun mínimo de acordos para poder sacar adiante unha proposta". No mesmo sentido, critícalles por "non mirar" polos intereses da cidade, "senón polos seus".