A Xunta lembra que o contrato do Centro de Tratamento de Residuos Industriais obriga a subrogar o persoal

A Xunta subliñou que o prego de cláusulas administrativas particulares do contrato coa nova concesionaria do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia (CTRIG), situado no municipio das Somozas (A Coruña), establece a "obrigación de subrogar ao persoal da anterior contratista", Sogarisa.

Así o trasladaron a Europa Press fontes da Consellería de Medio Ambiente a colación da denuncia do comité de empresa da UTE (Unión Temporal de Empresas) PMA-Conteco polo despedimento de dous traballadores, despois de que no mes de xaneiro deste ano producísese o inicio da xestión do novo adxudicatario desta infraestrutura propiedade da Xunta.

O departamento autonómico sostivo que a UTE, como adxudicataria do contrato de explotación da planta de tratamento de residuos, "ten a obrigación de subrogar ao persoal da anterior contratista", como establecen o Estatuto dos Traballadores e o prego de cláusulas administrativas particulares.

Así as cousas, de acordo co prego de condicións, "o adxudicatario do contrato administrativo obxecto da presente licitación se subrogará en todos os contratos laborais do persoal afecto ao servizo e que se atopen vixentes no momento en que o futuro adxudicatario inicie a explotación efectiva da infraestrutura pública".

Ademais, imponse tamén como condición o "cumprir todas as obrigacións que esixe a lexislación laboral e de Seguridade Social con respecto ao persoal que presta servizos para o contratista, así como as normas sobre seguridade no traballo e prevención de riscos laborais".