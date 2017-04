Liberan a unha persoa tras unha colisión entre dous turismos e un camión na AP-9

Unha persoa resultou ferida a tarde deste luns nun choque múltiple rexistrado na AP-9, á altura de Moaña (Pontevedra). A vítima tivo que ser excarcerada polos efectivos de emerxencia.

No accidente, segundo informa o 112, víronse implicados dous turismos e un camión formigoneira. Un particular chamou ao 112 Galicia ás 15,30 horas para dar conta do ocorrido.

Os feitos tiveron lugar na saída do Morrazo, en sentido norte. O sinistro provocou o peche da autoestrada nese punto. A zona recuperou a normalidade sobre as 17,00 horas desta tarde.

O persoal do 112 alertou do accidente a Urxencias Médicas e aos Bombeiros do Morrazo e de Vigo. A situación tamén foi posta en coñecemento da Garda Civil.