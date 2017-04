Anuladas as condenas a seis acusados do tráfico dun alixo de heroína en 2014 por escoitas inválidas

O Tribunal Supremo anulou as condenas de entre seis anos e dous meses de cárcere e seis anos e 10 meses impostas pola Audiencia da Coruña a seis acusados do tráfico dun alixo de 1,9 quilos de heroína entre Madrid e Ferrol o 27 de marzo de 2014, ao considerar inválidas as intervencións telefónicas que deron lugar á totalidade das probas.

Segundo o auto, con data de 18 de abril, non constan nas actuacións nin os autos xudiciais que acordaron tales escoitas nin os oficios policiais que as solicitaron.

A operación orixinouse a partir dunhas intervencións telefónicas acordadas por un Xulgado de Ribeira (A Coruña), que posteriormente se inhibiu en favor do Xulgado de Instrución número 2 de Ferrol.

O Supremo, en sentenza da que foi relatora a maxistrada Ana María Ferrer, destaca que cando se iniciaron as investigacións obxecto das dilixencias previas do Xulgado de Ferrol, durante o mes de xaneiro do ano 2014, "os datos que deron orixe ás mesmas obtivéronse de dúas intervencións telefónicas das que non pode deducirse a súa lexitimidade constitucional (...) pois non constan nas actuacións nin os autos que as acordaron, nin os oficios policiais que as solicitaron".

"Trátase dun baleiro total, e non dunha mera insuficiencia na motivación que pola súa entidade permita convalidar os resultados", sinala o Supremo.

Os datos que se obtiveron por esta vía operaron como fonte dos ulteriores seguimentos e intervencións, e, en definitiva, do resto da proba obtida.

"Non foron datos neutros, pois de non disporse da información conseguida a través de escóitalas deses dous números, non puidese establecerse unha sospeita fundada respecto dos acusados de forma independente. Non pode falarse pois de desconexión causal nin xurídica", indican os maxistrados.

Engaden que "mesmo as vixilancias estáticas que se realizaron o día 27 de marzo para seguir aos acusados", o que conduciu á incautación da droga e a detención de todos os concitados á operación, "puideron instalarse a partir das noticias obtidas das intervencións".

"Non pode falarse de descubrimento inevitable, pois foron controis en concreto establecidos a partir das noticias extraídas das conversacións interceptadas. Tampouco ve confesión dos acusados a presenza xudicial, nin de flagrancia delituosa", inciden.

FALTA LEXITIMIDADE CONSTITUCIONAL

En definitiva, para a sala, ante a falta de constancia da lexitimidade constitucional das intervencións practicadas en orixe, os motivos por vulneración do dereito ao segredo das comunicacións expostos por todos os recorrentes son estimados.

Así as cousas, apunta que procede a absolución dos acusados en relación ao delito contra a saúde pública polo que foron condenados, tendo en conta que o dereito fundamental á presunción de inocencia non foi correctamente enervado de acordo a unha actividade probatoria lícita e regular na súa obtención.