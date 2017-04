En Marea ratifica a presentación de emendas para aumentar os investimentos para A Coruña no PGE

O deputado de En Marea no Congreso Antón Gómez-Reino ratificou a presentación de emendas aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para incrementar os investimentos para a cidade da Coruña, segundo sinalou coincidindo cunha reunión co rexedor, Xulio Ferreiro.

Sobre este encontro, dixo que o obxectivo foi tratar o contido duns orzamentos cos que, na súa opinión, tanto A Coruña como a súa provincia e tamén Galicia quedan "francamente golpeadas".

No caso da comunidade autónoma, expuxo que son "un 30% menos de investimentos". En particular, lamentou que "demandas" en materia de infraestruturas ou medio ambiente queden "nun segundo plano". Por iso, dixo que presentarán unha emenda á totalidade e tamén emendas parciais.