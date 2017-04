As obras da nova facultade de Medicina arrincarán a finais de 2018 e reporanse a 22 profesores en catro anos

As obras da nova facultade de Medicina enmarcada no futuro complexo de Ciencias da Saúde de Santiago de Compostela --que tamén albergará a Enfermaría e Odontoloxía na contorna do Hospital Gil Casares--, arrincarán entre finais de 2018 e comezos de 2019, despois de que ao peche deste ano estea listo o proxecto básico construtivo.

Conselleiros de Facenda, Educación e Sanidade co reitor da USC | Fonte: Europa Press

Ademais, reporase un total de 22 prazas de profesores na facultade de Medicina no próximos catro anos por xubilacións. Diso informaron este luns en declaracións o reitor da USC, Juan Viaño, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tras un encontro no que tamén participaron os responsables dos departamentos de Sanidade e Facenda, Jesús Vázquez Almuíña e Valeriano Martínez.

Deste xeito, Román Rodríguez avanzou que se vai a licitar de forma "inmediata" o proxecto básico construtivo --por un importe de 400.000 euros--, que se prevé ter preparado a finais de 2017, co fin de dar pé posteriormente ao proxecto de execución.

Esta actuación global roldará os 39 millóns de euros, segundo a estimación realizada por Juan Viaño, aínda que asegura que non se sabe aínda que custos "exactos" terá, e "débense seguir perfilando" as achegas de Xunta e USC.

Tamén se porá en marchar un plan sectorial que vai definir urbanisticamente as condicións da parcela onde se situará, cos seus diferentes usos construtivo, de aparcadoiro e espazos libres.

Neste sentido, Román Rodríguez considera que se deu "un paso importante" nunha "peza estratéxica" para garantir o sistema universitario e asistencial de Galicia.

HORIZONTE

Este luns, o decano da facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Gestal, dixo que confía en que o novo complexo universitario sexa "unha realidade" entre 2020 e 2021.

Preguntado por este horizonte, Román Rodríguez limitouse a afirmar que "hai un tempo que pode estar ao redor desas datas", pero di "querer ser prudente" e "non facer unha hipótese" de cando se acabará "unha construción que tecnicamente é complexa".

"Todo o ritmo das obras vaino a marcar o proxecto de execución, obviamente ímolo a tentar ter canto antes, pero vai depender de moitos factores, e dar calquera cifra temporal agora pode ser prematuro", remarcou.

PREOCUPACIÓN POR XUBILACIÓNS

Así mesmo, o reitor da USC, Juan Viaño, asegurou estar "preocupado" por "as numerosas xubilacións que se están producindo nas áreas que dan docencia na facultade", polo que "é necesario prever a reposición deste profesorado", para o que haberá un "plan especial" de facultativos que tamén imparten docencia, o cal cualifica de "moi boa noticia".

"Independentemente da velocidade á que avance a construción da nova facultade, o profesorado é necesario", deixou claro o reitor.

Respecto diso, Román Rodríguez explicou que se traballa nunha "solución para poder dotar á universidade daqueles profesores necesarios" co obxectivo de conseguir unha docencia de "boa calidade" na única facultade de medicina de Galicia, compaxinada co campo asistencial, a través dunha "folla de ruta".