(AM) Trasladan ao hospital a un mozo excarcerado tras unha colisión entre dous turismos e un camión na AP-9

Un mozo de 23 anos e iniciais M.A.C.M. resultou ferido na tarde deste luns nun choque múltiple rexistrado na AP-9, á altura de Moaña (Pontevedra). A vítima tivo que ser excarcerada polos efectivos de emerxencia e trasladada ao hospital en Vigo.

Tal e como informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, sobre as 15,30 horas un particular avisou ao Centro de Atención ás Emerxencias de que á altura da saída do Morrazo, en sentido norte, houbo un accidente de circulación no que se viron implicados dous turismos e un camión formigoneira.

O persoal do 112 alertou do accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a efectivos da Garda Civil de Tráfico, a voluntarios de Protección Civil e aos Bombeiros do Morrazo e de Vigo.

Fontes de Bombeiros de Vigo comunicaron a Europa Press que o mozo ferido tivo que ser excarcerado despois de que a formigoneira chocase por detrás co seu vehículo. O mozo estaba consciente pero ferido, polo que, segundo confirmou o 061, foi trasladado nunha ambulancia medicalizada ata o Hospital Povisa.

O 112 indicou que o sinistro tamén provocou o peche da autoestrada nese punto, aínda que fontes da Dirección Xeral de Tráfico transmitiron a Europa Press que o corte durou "pouco tempo" e as retencións "foron poucas". Así, a zona recuperou a normalidade sobre as 17,00 horas desta tarde.