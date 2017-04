A última semana de abril estará marcada por "un descenso brusco" das temperaturas debido ao paso dunha fronte fría que entrará a partir da tarde deste martes, 25 de abril, polo norte peninsular con movemento cara ao sur que provocará que as temperaturas diúrnas baixen entre 5ºC e 15ºC en todas as zonas, sendo o descenso máis importante na metade norte, mentres que a cota de neve situarase entre os 700 e os 1.000 metros no terzo norte do país, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Sierra nevada, neve, frío, temporal | Fonte: Europa Press

Así, a AEMET vaticina que o descenso brusco das temperaturas que experimentará gran parte do país, excepto Canarias, fará que estas sexan inferiores aos valores normais para esta época do ano durante o mércores e xoves, despois que este luns serán superiores ao habitual na maior parte de zonas.

O descenso producirase tras o paso dunha fronte fría que entrará a partir da tarde deste martes 25 polo norte peninsular con movemento cara ao sur, e entrada dunha masa de aire frío procedente de latitudes altas que fará "baixar de maneira extraordinaria" as temperaturas no norte peninsular pola tarde do martes, descenso que se estenderá ao resto da Península e Baleares durante o mércores e o xoves.

En concreto, as temperaturas diúrnas baixarán entre 5ºC e 15ºC en todas as zonas, sendo a baixada máis importante na metade norte, segundo AEMET. Como consecuencia do marcado descenso das temperaturas nocturnas produciranse xeadas que, durante o mércores e, sobre todo, o xoves e venres, afectarán as zonas montañosas da metade norte peninsular e á meseta norte.

A cota de neve tamén baixará de maneira importante e haberá nevadas en zonas montañosas do norte, sobre todo na Cordilleira Cantábrica e no Pirineo; e de maneira ocasional afectarán a zonas chairas do terzo norte por encima dos 700 e os 1.000 metros a primeiras horas do mércores e xoves. As precipitacións tenderán a diminuír nestas zonas ao longo do xoves.

Esta situación virá precedida cunha situación de certa inestabilidade que dará lugar a chuvascos e treboadas en áreas da Península, sobre todo o martes por diante da fronte, podendo ser localmente fortes e con sarabia en zonas do norte e sobre todo no nordeste.

As temperaturas máximas comezarán a recuperarse a partir do xoves 27 de abril polo norte, estendéndose este ascenso durante o venres 28 de abril ao resto de zonas. En calquera caso, as mínimas non subirán de forma clara ata o sábado 29.