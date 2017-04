Atopan no seu vehículo o corpo dun home desaparecido no Porriño (Pontevedra)

O cadáver dun home desaparecido na madrugada do pasado luns foi localizado no seu vehículo no termo municipal do Porriño (Pontevedra) sen sinais de violencia.

Segundo informou o 112 Galicia, o home, de 65 anos de idade, foi atopado no interior do seu vehículo minutos despois das 19,00 horas da tarde do luns.

Foi unha persoa particular a que atopou o coche da vítima nun camiño que conecta coa N-550, tras o que chamou ao 112 Galicia para dar a voz de alarma.

Os familiares do home falecido puxéronse en contacto co 112 Galicia na madrugada deste luns para alertar da súa desaparición. A central de emerxencias mobilizou un operativo no que participaron membros da Guardia Civil e de Protección Civil.

Fontes do Instituto Armado explicaron que o corpo "non presentaba sinais de violencia" e que o vehículo tampouco sufrira un accidente. Así, estase á espera da autopsia para determinar as causas do falecemento.