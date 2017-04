Ferido un condutor tras envorcar a furgoneta que conducía en Allariz (Ourense)

Un home resultou ferido na mañá deste martes nun accidente de tráfico rexistrado ao envorcar o furgón que conducía cando circulaba á altura da localidade ourensá de Allariz.

Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen, sobre as 7,30 horas deste martes, avisou ao Centro de Atención ás Emerxencias do accidente. Segundo indicou, un compañeiro seu acababa de ter un sinistro co furgón que conducía e que estaba envorcado na cuneta, no punto quilométrico 219 da N-525.

Tras recibir a alerta, o persoal do CAE 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico e aos Bombeiros de Xinzo. Tamén se solicitou a colaboración dos efectivos de Protección Civil de Allariz.

Axentes de Tráfico, unha vez no punto, confirmaron que a persoa estaba fóra do vehículo e que necesitaba asistencia sanitaria. Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que atendeu a un home de 50 anos que recibiu a alta voluntaria, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias.