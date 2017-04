Un incendio calcina dúas chabolas no poboado da Ponte Pasaxe na Coruña, pero non houbo feridos

Un lume calcinou na madrugada deste martes dúas chabolas na súa totalidade no poboado da Ponte Pasaxe na Coruña e, ademais, ardeu lixo e chatarra acumulada no lugar.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular indicou ao persoal do servizo de emerxencias sobre as 2,00 horas deste martes que ardía unha chabola e que había unha persoa no seu interior.

Por iso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros da cidade herculina que, unha vez no punto, confirmaron que ninguén resultara ferido.

As Forzas da Orde e os efectivos de Protección Civil tamén foron informados o persoal do 112 Galicia. Sobre as 6,00 horas deste martes os bombeiros deron por finalizadas as tarefas de extinción.