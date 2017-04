Albella (CNMV) adianta que Pescanova volverá cotizar en menos de dous meses

O presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, avanzou este martes que Pescanova volverá cotizar "en menos de dous meses", despois de levar suspendida desde 2013 por problemas nas súas contas.

Almorzo Informativo de Europa Press co presidente da CNMV | Fonte: Europa Press

"Son partidario de que as suspensións de cotización duren o menos posible, pero este caso é complexo", sinalou Albella durante a súa participación nos Almorzos Informativos de Europa Press.

O presidente do supervisor indicou que, antes do seu regreso ao parqué, pediráselle á compañía información sobre as transaccións recentes que houbo co seu valor potencial para que sirva de indicación á hora de iniciar novamente a cotización.