Os prezos industriais moderan o seu crecemento en marzo en Galicia ata o 5,1%

Os prezos industriais mantivéronse estables no mes de marzo en Galicia con respecto a febreiro e moderaron o seu incremento en termos interanuais ata o 5,1%, por baixo do 6% do conxunto estatal, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE). No que vai de ano subiron un 0,8%

Prezos Industriais | Fonte: Europa Press

Segundo os datos do INE, os prezos da enerxía son os que rexistran un maior descenso en termos mensuais, un 3,5% menos que en febreiro e un 2,5% de baixada desde o inicio do ano. No entanto, en termos interanuais experimentan un crecemento do 21%.

Pola súa banda, os bens de equipo non experimentan variación en marzo con respecto a febreiro e rexistran un crecemento do 0,7% en relación ao ano anterior. Os prezos dos bens intermedios, pola súa banda, aumentan un 1,4% con respecto a febreiro e un 2,9% en relación a marzo de 2016.

Os bens de consumo, finalmente, apuntan unha alza do 0,5% en termos mensuais e do 1,2% en comparación a un ano atrás.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, os prezos industriais baixaron un 0,8% en marzo en relación ao mes anterior e incrementáronse un 6% interanual, taxa case 1,5 puntos inferior á de febreiro.

Co repunte interanual de marzo, os prezos industriais encadean seis meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no primeiro trimestre de 2017.

A enerxía recortou oito puntos a súa taxa interanual en marzo, ata o 15,6%, pola baixada dos prezos do refino de petróleo e, en menor medida, da produción de enerxía eléctrica.

Pola contra, os bens intermedios incrementaron catro décimas a súa taxa interanual, ata o 4,4%, debido ao encarecemento da fabricación de produtos químicos básicos e de produtos básicos de ferro.

Así mesmo, os bens de consumo non duradeiro aumentaron dúas décimas a súa variación, ata o 2,2%, por mor da subida dos prezos do procesado e conservación de carne e da fabricación de aceites e graxas vexetais e animais.

Tamén os bens de equipo elevaron a súa taxa interanual en marzo, en este caso tres décimas, ata o 1,2%, polo encarecemento da fabricación de locomotoras e material ferroviario.