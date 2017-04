O Consello Escolar do Estado debate este martes 25 de abril o proxecto de real decreto que regula as condicións para a obtención dos títulos de graduado en ESO e Bacharelato e establece que o primeiro deles pode lograrse sen aprobar a etapa, é dicir, con menos dun cinco de nota media, e permite pasar con ata dous suspensos a Bacharelato.

O paso a Bacharelato poderase conseguir sen aprobar ESO | Fonte: Europa Press

En concreto, os representantes da comunidade educativa, que forman parte deste órgano consultivo, discutirán un informe preliminar que cualifica de "circunstancia anómala" que se poida alcanzar o título da ESO a pesar de non chegar ao aprobado de media. Neste sentido, propón "reflexionar sobre este extremo e sobre a maneira de superar o referido problema".

A norma do Ministerio de Educación contempla que se pode pasar de ESO a Bacharelato cun máximo de dúas materias suspensas, practicamente como ocorría ata agora, sempre que estas non sexan de forma simultánea Matemáticas e Lingua Castelá e Literatura. Sobre este punto, o informe que discutirán hoxe os conselleiros deste órgano, apunta que estas circunstancias xeran un "tratamento desigual" entre o alumnado.

Así, argumenta que "podería ser considerado como un agravio comparativo e como unha dificultade engadida" para a obtención do título de graduado en ESO cando existisen cualificacións negativas destas dúas materias. "Suxírese reflexionar sobre esta problemática e sobre as posibles solucións que cabe adoptar respecto diso", engade o texto.

"PROMOCIÓN SEMIAUTOMÁTICA ENCUBERTA"

O sindicato docente ANPE vai defender no Pleno do Consello Escolar unha emenda ao informe do relatorio para esixir a aprobación de todas as materias como mínimo para poder titular en ESO, "conforme aos principios de mérito e esforzo", segundo informou a Europa Press o presidente desta organización, Nicolás Fernández Guisado.

"Volver ao sistema LOGSE-LOE para os títulos supón un retroceso. Non podemos pasar das 'reválidas' da LOMCE, coas que non estabamos de acordo, porque a titulación estaba condicionada a un exame, pero tampouco podemos agora mandar a mensaxe demoledora de que non pasa nada se non se aproba todo", indicou Fernández Guisado.

O dirixente deste sindicato de profesores da pública defende a avaliación continua e, dentro dela, dar flexibilidade e oportunidades aos alumnos, pero non dicirlles de antemán: "Dá igual o que fagas que vas pasar a Bacharelato e vas titular". Ao seu xuízo, o Ministerio de Educación "liquida as reválidas" para pasar á "promoción semiautomática encuberta do modelo LOGSE-LOE".

BORRADORES

Este proxecto de real decreto, con data do 29 de mazo, modifica outro anterior do 16 de marzo, que sinalaba que para a obtención do título era necesaria "unha cualificación final da etapa igual ou superior a cinco puntos e unha avaliación, ben positiva en todas as materias, ben negativa nun máximo de dous, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas".

A última versión do proxecto normativo, que o Ministerio de Educación colgou o pasado luns 17 de abril na súa web para a súa participación pública, non fai referencia á nota media da ESO e sinala unicamente que "os alumnos que obtivesen unha avaliación, ben positiva en todas as materias, ou ben negativa nun máximo de dous, sempre que estas non sexan Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, obterán o título de graduado en ESO".

Fontes do Ministerio de Educación explicaron a Europa Press que o último texto é o que se someteu a debate na Conferencia Sectorial de Educación do pasado 30 de marzo e foi aprobado por unanimidade polas comunidades autónomas.

As mesmas fontes sinalaron que con esta norma o departamento de Méndez de Vigo cumpre co acordo de investidura de eliminar o carácter obrigatorio das 'reválidas' e os seus efectos académicos ata alcanzar o Pacto Social e Político pola Educación.

Tras o seu paso este martes polo Consello Escolar do Estado, que pode aprobar ou non o seu informe do relatorio, o proxecto deberá contar co ditame do Consello de Estado antes de ser aprobado polo Consello de Ministros.