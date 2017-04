Detido un veciño de Nigrán (Pontevedra) acusado de cinco roubos no mesmo edificio onde vivía

A Guardia Civil detivo a un veciño de Nigrán (Pontevedra) como presunto autor de varios roubos cometidos durante os últimos meses na mesma localidade. En concreto, atribúeselle a comisión de cinco roubos, todos eles no mesmo edificio no que vivía.

Detido un veciño de Nigrán por varios roubos | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, as investigacións iniciáronse a finais do mes de agosto do ano pasado cando o Posto Principal da Guardia Civil de Baiona-Nigrán recibiu senllas denuncias polos roubos que se cometeron en dous trasteiros dun mesmo edificio, situado nunha céntrica rúa de Nigrán.

Nun dos trasteiros gardábanse 63.000 euros en metálico, que foron subtraídos, e no outro se denunciou a falta dun teclado de música, un traxe de neopreno e unhas aletas, entre outros obxectos.

As pescudas levadas a cabo polos efectivos do Posto de Baiona-Nigrán leváronlles a sospeitar dun veciño do mesmo edificio que xa fora detido por un roubo no interior dun vehículo estacionado na mesma rúa, segundo indican as mesmas fontes.

A pesar de que as indagacións realizadas puñan de manifesto que desde que se cometeu o roubo nos trasteiros esta persoa saldara unha serie de débedas que tiña contraídas, a maior parte por consumo de drogas, "e que, ademais, levada un ritmo de vida superior ao que viña sendo habitual, non foi posible ata agora a obtención de probas ou indicios suficientes para a súa imputación".

As probas incriminatorias que levaron á detención de A.P.A., de 22 anos, como presunto autor, obtivéronse, segundo relata a Benemérita, cando este mes se produciron outra serie de roubos no mesmo inmoble.

Nesta ocasión púidose comprobar que accedeu ao interior de dous consultorios médicos onde subtraeu diverso material clínico. Nun entrou dúas veces, unha a principios de mes e a segunda o pasado luns 24. Tamén se lle considera autor do roubo perpetrado o domingo 23 no interior doutro vehículo que estaba estacionado na mesma rúa.

OBXECTOS RECUPERADOS

As investigacións realizadas permitiron, así mesmo, a recuperación dos obxectos que foran subtraídos no interior deste último vehículo, un trade e unha radial, que se atopaban escondidos nun monte próximo ao domicilio do detido.

A maior parte do resto dos efectos recuperáronse nun establecemento de compra venda de obxectos usados da comarca. Esta previsto que o arrestado pase durante a mañá deste martes a disposición do xulgado de Instrución de garda de Vigo.